"Viel erlebt": Jorge Meré verlässt Köln gen Mexiko-Stadt

Jorge Meré wird nicht mehr für den 1. FC Köln auflaufen. Um wieder eine tragendere Rolle einzunehmen, verabschiedet sich der 24-Jährige nach Mexiko, während es Noah Katterbach übergangsweise nach Basel verschlägt.

Trägt von nun an nicht mehr das Kölner Trikot: Jorge Meré. Getty Images

2018 hat er den Kölner Abstieg in die Zweitklassigkeit mitgemacht, er hat dazu beigetragen, dass der FC schon nach einem Jahr wieder in die Bundesliga zurückkehrte - und er hat beinahe hundert Pflichtspiele für die Geißböcke bestritten: Nach viereinhalb ereignisreichen Jahren verlässt Jorge Meré den 1. FC Köln.

"Wir haben nicht das erste Mal über einen Wechsel mit ihm gesprochen", sagte Sportchef Jörg Jakobs und nannte Merés Schritt nach Mexiko "nachvollziehbar" - schließlich komme er nicht mehr in dem Maße zum Zug, in dem er gerne zum Zug kommen würde.

In dieser Bundesliga-Saison war Meré nur achtmal mit von der Partie - eine Zahl, die den Vorstellungen des Verteidigers entgegensteht. "Mein Anspruch ist es, immer zu spielen, deshalb habe ich mich jetzt für eine neue Herausforderung entschieden", sagte der 24-Jährige.

In all den Jahren habe er "viel erlebt" und sich "immer sehr wohl gefühlt" - doch jetzt sei es Zeit für eine neue Aufgabe. Diese führt Jorge Meré nach Mexiko-Stadt, während Noah Katterbach per Leihe nach Basel wechselt.

Katterbach sucht Spielpraxis in der Schweiz

Das Kölner Eigengewächs hat es an den ersten 19 Bundesliga-Spieltagen nur auf 15 Einsatzminuten gebracht und soll deshalb in der Schweiz Spielpraxis sammeln, um, wie Jakobs sagte, "seinen vielversprechenden Weg im Profifußball fortzusetzen".