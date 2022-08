Vidovic, Zirkzee, Embalo: Der Stand bei Augsburgs Stürmersuche

Der FC Augsburg sucht einen weiteren Stürmer, der vermutlich nicht aus München kommt. Ein kurzer Überblick.

Er hat es an seinem ersten Tag gesagt und bleibt dabei: Wenn der FC Augsburg noch einen Spieler verpflichtet, dann will Trainer Enrico Maaßen keinen Ergänzungsspieler, sondern einen, der die Mannschaft besser macht. Das ist in den Augen der Verantwortlichen zuletzt mit den Mittelfeldspielern Elvis Rexhbecaj (24) und Julian Baumgartlinger (34) gelungen.

Zwei Wochen bleiben Manager Stefan Reuter und Co. nun noch, um gleiches für die Position in vorderster Front behaupten zu können. Im Tausch mit Michael Gregoritsch kam im Juli Ermedin Demirovic aus Freiburg, ein weiterer Stürmer soll bestenfalls noch dazustoßen und das knappe Budget nicht sprengen.

Joshua Zirkzee (21) wird das nicht werden, der Bayern-Stürmer ist zu teuer und besitzt einen Markt in England sowie Italien. Dessen Mannschaftskollege Gabriel Vidovic (18) wird beim FCA intern als interessanter Spieler erachtet, ist jedoch nicht gerade der Spielertyp, der aktuell gesucht wird. Vidovic, der bei Bayern bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam und innerhalb der Bundesliga verliehen werden soll, ist eher ein Zehner, ein Spielgestalter. Augsburg sucht einen Torjäger.

Ein Wechsel von Embalo ist unwahrscheinlich

Dieser wäre auch Umaro Embalo (21) von Benfica nicht. Der portugiesische Außenbahnspieler sollte als 16-Jähriger für mindestens 15 Millionen Euro zu RB Leipzig wechseln und befand sich bereits in Deutschland, bis abwegige Forderungen seines Managements den Deal doch noch platzen ließen. Seither kam Embalo in Lissabon kein einziges Mal für die erste Mannschaft zum Einsatz. Ein Wechsel zum FCA - wie er aus Portugal schon berichtet wird - ist unwahrscheinlich.

Wie der kicker erfuhr, ist die Auswahl inzwischen auf wenige Namen reduziert worden. Namen, bei denen das Gesamtpaket - nach abgeschlossenen Verhandlungen - in etwa den eigenen Möglichkeiten entspricht.

Maier kann gegen Mainz auflaufen

Gute Nachrichten gibt es derweil vom Trainingsplatz: Arne Maier, der die Einheit am Mittwoch verletzungsbedingt verpasst hatte, kann am Donnerstag wieder trainieren und somit am Samstag gegen Mainz (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auflaufen.