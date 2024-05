Via Instagram: Chabot verabschiedet sich vom 1. FC Köln

Von Vereinsseite offiziell ist noch nichts, der Abschied von Julian "Jeff" Chabot beim 1. FC Köln steht aber fest. Der 26-jährige Abwehrspieler, der im Januar 2022 von Sampdoria Genua gekommen ist und einen Vertrag bis 2026 hat, wird den Bundesliga-Absteiger verlassen. Das teilt Chanbot selbst via Instagram mit. "Nach zweieinhalb unvergesslichen Jahren ist es für mich an der Zeit, mich von diesem großartigen Verein zu verabschieden", lässt Chabot wissen, der 57-mal für die Geißböcke in der Bundesliga aufgelaufen ist.