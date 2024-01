VfL Bochum verleiht Nachwuchstalent Pannewig nach Wiedenbrück

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters hat der VfL Bochum eines seiner Nachwuchstalente in die Regionalliga West abgegeben. Mats Pannewig schließt sich dem SC Wiedenbrück per Leihe bis zum Saisonende an.

Wird bis zum Sommer an den SC Wiedenbrück ausgeliehen: VfL-Talent Mats Pannewig IMAGO/Revierfoto