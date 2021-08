VfB verpflichtet Moussa Cissé - Alle aktuellen Tests negativ

Zum Start in die neue Trainingswoche geben die Stuttgarter Entwarnung - und einen Neuzugang bekannt.

Mit Spannung wurde der Start in die Trainingswoche erwartet. Was würden die PCR- und Schnelltests ergeben, die am Montag und Dienstag vor der ersten Einheit durchgeführt wurden? Die Resultate ergaben keine neuen Fälle und damit Entwarnung in Sachen Corona vor dem anstehenden Pokalwochenende. Das Problem, personell spürbar gehandicapt in die erste Runde beim BFC Dynamo zu gehen, ist allerdings nur geringfügig kleiner.

Anton und Müller wohl einsatzbereit

Die Stuttgarter müssen durchaus eine stattliche Zahl an Ausfällen kompensieren: Neben dem an Corona erkrankten Sasa Kalajdzic und den beiden weiterhin geheimgehaltenen Virus-Patienten fehlen auch Lilian Egloff (Fuß-Operation), Orel Mangala (Oberschenkelprobleme), Naouirou Ahamada (Knöchelverletzung), Momo Cissé (Fußverletzung), Chris Führich (Schlüsselbeinbruch), Clinton Mola (Hüftprobleme) und Silas (Kreuzbandriss). Wie auch Olympia-Fahrer Wataru Endo, der nach dem 0:1 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Spanien am Freitag gegen Mexiko noch um Bronze spielt und Anfang der nächsten Woche in Stuttgart zurückerwartet wird.

Der Rest des Kaders tummelte sich heute auf dem Trainingsplatz, der hinter verschlossenen Türen und hinter den Planen des Sichtschutzes vor neugierigen Blicken abgeschottet war. Auch Waldemar Anton, dessen Fußprellung abgeklungen ist, und Florian Müller, der nach seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen zurückgekehrt ist, waren dabei und sollen in Berlin einsatzbereit sein.

18-jähriger Linksverteidiger verpflichtet

Kein Thema bei den Profis wird auf absehbare Zeit die jüngste Verpflichtung der Schwaben sein. Moussa Cissé, weder verwandt noch verschwägert mit Momo Cissé, unterschrieb beim VfB einen bis 2025 datierten Kontrakt. Der 18-jährige Linksverteidiger kommt aus der U 19 von Paris St. Germain, war seit Juli vereinslos und soll sich erst einmal beim VfB II in der Regionalliga seine ersten Sporen verdienen. "Moussa hat sehr gute Fähigkeiten und besitzt nach unserer Einschätzung das Potenzial, den Sprung in den Profibereich zu schaffen", sagt Sportdirektor Sven Mislintat. "Seine ersten Schritte beim VfB wird er als 2003er Jahrgang bei unserer U 21 machen, anschließend wollen wir ihn Schritt für Schritt an den Kader der Lizenzspielermannschaft heranführen."