VfB verlängert mit Topscorer Silas bis 2026

Mitten im Abstiegskampf verkündet der VfB Stuttgart eine frohe Botschaft: Topscorer Silas hat seinen Vertrag bei den Schwaben langfristig verlängert.

"Das ist eine Angelegenheit mit hoher Priorität, die auch schon angeschoben wurde und an der wir weiter arbeiten", hatte Stuttgarts neuer Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Mitte Dezember bei seinem ersten Auftritt gesagt, als es um die Vertragsverlängerung von Silas Katompa Mvumpa ging, die sein Vorgänger Sven Mislintat vor seinem Aus beim VfB bereits auf den Weg gebracht hatte. Am Neujahrestag 2023 meldeten die Schwaben nun Vollzug.

Silas hat seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2026 verlängert. "Wir freuen uns sehr, dass Silas seinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert hat", wird Wohlgemuth in der VfB-Mitteilung zitiert. "Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel. In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen."

Silas: "Ich fühle mich hier sehr wohl"

Silas dankte "den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Klub bietet mir ein sehr gutes Umfeld, um mich weiter zu verbessern. Ich möchte mit dem VfB und seinen großartigen Fans erfolgreich sein."

Der 24-Jährige ist bereits seit 2019 beim VfB, zu dem er damals für eine Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro vom FC Paris gewechselt war. Allerdings wurde der Kongolese in den letzten beiden Jahren von zwei schweren Verletzungen (Kreuzbandriss und Schulterluxation) ausgebremst. In dieser Saison läuft es wieder besser: Mit drei Toren und drei Vorlagen ist er Topscorer der abstiegsbedrohten Stuttgarter, die am 21. Januar (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unter ihrem neuen Trainer Bruno Labbadia mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 ins Bundesliga-Jahr 2023 starten.

Insgesamt kommt Silas im VfB-Dress auf 25 Tore und 15 Assists in 83 Pflichtspielen in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal.