VfB trauert um ersten Bundesliga-Torschützen Geiger

Traurige Nachrichten beim VfB Stuttgart: Rolf Geiger ist tot. Der beliebten Identifikationsfigur ist ein Platz in den schwäbischen Geschichtsbüchern längst sicher.

Neben dem 1. FC Saarbrücken war es am 24. August 1963 nur dem VfB Stuttgart nicht vergönnt, am allerersten Bundesliga-Spieltag mindestens ein Tor zu erzielen. Die Schwaben unterlagen damals beim FC Schalke 04 mit 0:2. Eine Woche später, im Heimspiel gegen Hertha BSC (2:0), war es dann aber so weit: In der achten Minute schoss Halbstürmer Rolf Geiger den Führungstreffer - das erste Bundesliga-Tor des traditionsreichen VfB.

Im Alter von 89 Jahren ist Geiger am Mittwoch gestorben, das gaben die Schwaben auf Geheiß seiner Familie nur Stunden später bekannt.

Der VfB Stuttgart trauert nicht nur um seinen ersten Bundesliga-Torschützen, sondern auch um einen langjährigen Spieler, der zwischen 1957 und 1962 in insgesamt 116 Oberliga-Süd-Spielen mit dem Brustring aufgelaufen war (59 Tore) und anschließend von 1963 bis 1967 noch 70 Bundesliga-Spiele für den Vierten der ewigen Bundesliga-Tabelle absolvierte (19 Tore).

Ein Jahr Italien, achtmal für Deutschland

2010 bekam Geiger "aufgrund seiner herausragenden Leistungen und seiner bleibenden Verdienste um den VfB die Ehrenmitgliedschaft des Vereins verliehen", wie besagter Verein in seiner offiziellen Mitteilung schrieb. Beim DFB-Pokalsieg 1958, seinem einzigen großen Titel mit den Stuttgartern, erzielte Geiger im Finale gegen Fortuna Düsseldorf (4:3 n. V.) ein Tor.

In der Saison 1962/63 hatte die "technisch überaus beschlagene und torgefährliche Offensivkraft" (Zitat VfB) sich kurzzeitig für ein Jahr nach Italien aufgemacht, wo Geiger unter Trainer Nandor Hidegkuti für die AC Mantova spielte. Zwischen 1956 und 1964 lief er achtmal für die deutsche Nationalmannschaft auf, dabei erzielte er zwei Tore.

In der Karriere nach der Karriere bewies Geiger ähnliches Geschick, war als Immobilienunternehmer erfolgreich und lange Jahre Mitglied des Ehrenrats des VfB. Die Stuttgarter trauern um einen ihrer "verdientesten Spieler" - und um "einen großartigen Menschen".