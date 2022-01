VfB Stuttgart leiht Stürmer Tomas von Sporting aus

Der VfB Stuttgart schwächelt in der Offensive und hat sich jetzt auf dieser Position verstärkt. Von Sporting Lissabon kommt der erst 19-jährige Tiago Tomas zunächst auf Leihbasis.

Spielte in dieser Saison bereits in der Champions League: Tiago Tomas (re.). Getty Images

Nach fünf Spielen ohne eigenen Torerfolg ist klar, wo der Schuh beim VfB derzeit drückt. Deshalb wurde jetzt mit Tiago Tomas ein neuer Spieler für die Offensive verpflichtet. Der 19-Jährige wird zunächst bis 2023 ausgeliehen.

Im Raum steht eine Leihsumme von rund 500.000 Euro, als ebenfalls vereinbarte und fixierte Kaufoption sind nach kicker-Informationen weitere 15 Millionen Euro vereinbart. Tomas besitzt bei Sporting Lissabon noch einen Vertrag bis 2025.

Der VfB ist einer der größten Vereine in Deutschland. Tiago Tomas

"Wir beobachten die Entwicklung von Tiago schon über einen längeren Zeitraum. Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen. Tiago wurde in der vergangenen Saison mit Sporting portugiesischer Meister und hat ganz aktuell den Ligapokal gewonnen. Dazu hat er in der Champions League gespielt und auch dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind sehr froh, dass er sich für den VfB entschieden hat", wird Sportdirektor Sven Mislintat in einer Klubmitteilung zitiert.

"Die Bundesliga ist eine sehr anspruchsvolle Liga", stellte Tomas fest und kündigte an sein "Bestes" geben zu wollen, "um meiner neuen Mannschaft zu helfen. Der VfB ist ein Klub mit einer großen Geschichte - einer der größten Vereine in Deutschland."

Tomas gilt als robuster, sehr schneller Mittelstürmer, der sich allerdings auch hinter der Spitze wohlfühlt und ebenso auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann. Allerdings, das unterstreichen seine Leistungsdaten aus Portugal, gilt er nicht als ausgesprochener Torjäger. In der Liga erzielte Tomas in 48 Ligaeinsätzen, von denen er 31-mal von der Bank kam und insgesamt nur dreimal die volle Distanz bestreiten durfte, drei Treffer. Für Portugals U 21 traf er in sechs Partien einmal.