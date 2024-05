VfB reist in der Sommervorbereitung nach Japan

Für den VfB Stuttgart geht es im Sommer nach Japan. Dort sind bereits zwei Testspiele vereinbart.

Nach Eintracht Frankfurt 2022 und dem FC Bayern 2023 wird in diesem Sommer der VfB Stuttgart die offizielle "Bundesliga Japan Tour" bestreiten. Wie der schwäbische Champions-League-Teilnehmer am Donnerstagmorgen bekanntgab, reist er vom 26. Juli bis 1. August nach Fernost. Dabei sind auch Testspiele gegen die japanischen Erstligisten Kyoto Sanga FC (28. Juli) und Sanfrecce Hiroshima (1. August) vorgesehen.

Für den VfB ist es die erste Sommervorbereitung in Japan seit 1996. "Wir freuen uns sehr, dieses Jahr der offizielle Botschafter der Bundesliga in Japan zu sein und gemeinsam mit unseren Partnern und den Partnern der DFL den deutschen Fußball dort vor Ort zu präsentieren", wird Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb beim VfB, in der Klubmitteilung zitiert.

Und weiter: "Der VfB verfügt seit vielen Jahren über gute Kontakte in japanischen Fußball und hat diese in der Vergangenheit über Aktivitäten unserer Fußballschule, über gegenseitige Besuche von Juniorenteams, Medienpräsenzen und über Trainerfortbildungen gepflegt. Jetzt vollziehen wir im Sommer den nächsten folgerichtigen Schritt, in dem wir einen Teil unserer Saisonvorbereitung in Japan bestreiten werden."

Buchwald reist mit

Teil der Tour sind auch öffentliche Trainingseinheiten und ein "breitgefächertes Rahmenprogramm", an dem sich unter anderem Guido Buchwald beteiligen wird. Der Ehrenspielführer, der insgesamt sechs Jahre in Japan als Spieler, Trainer und Sportdirektor aktiv war, reist nach Klubangaben mit, ebenso wie weitere noch nicht genannte "ehemalige weiß-rote Größen".

Zum Thema Internationale Testspiele im Sommer 2024

Im Kader des VfB stehen aktuell mit Hiroki Ito und Genki Haraguchi zwei Japaner, bis zu seinem Abschied gen Liverpool im vergangenen Sommer gehörte viele Jahre auch Kapitän Wataru Endo hinzu. Mit Yuito Suzuki (Bröndby IF) haben die Verantwortlichen derzeit einen Landsmann im Visier.