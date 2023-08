VfB Oldenburg: Mit Regionalliga-Meister Ziereis zurück in Liga 3?

Der VfB Oldenburg will nach dem Abstieg in die Regionalliga schnellstmöglich zurück in den Profi-Fußball. Mit Markus Ziereis hat sich der Absteiger nun einen echten Viertliga-Fachmann geangelt, der eben diesen Sprung in der Vergangenheit schon zweimal vollzogen hat.

Kam im Sommer aus Bayreuth: Torjäger Markus Ziereis IMAGO/Peter Kolb