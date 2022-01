VfB-Neuzugang Tomas: Warten auf den Abschluss

Auf der Suche nach einem neuen Offensivmann ist der VfB auf Tiago Tomas gekommen. Der Angreifer von Sporting Lissabon ist am Sonntag nach Stuttgart gereist, wo er den Medizincheck absolviert und bis Ende Juni 2023 unterschreiben soll.

Stürmt bald im VfB-Trikot: Tiago Tomas. AFP via Getty Images

Dass Tiago Tomas am Samstagabend noch im Kader des portugiesischen Meisters im Liga-Pokalfinale gegen Benfica Lissabon stand, in der 88. Minute eingewechselt wurde und sich über einen 2:1-Erfolg freue durfte, sorgte kurz für Verwunderung. Am Sonntag ging allerdings alles den erwarteten Gang: Der 19-Jährige reiste nach Stuttgart, um den Medizincheck zu absolvieren und letzte Formalitäten mit dem VfB zu klären.

Noch schweigen beide Klubs zu dem Leihgeschäft, in das die Schwaben erst einmal rund 500.000 Euro investieren. Mit einer Kaufoption, die ihnen einen festen Erwerb des Angreifers für weitere rund 15 Millionen Euro sichert. Nur ganz außergewöhnliche Vorkommnisse könnten den Wechsel noch verhindern.

Mislintat: "Da ist es mir egal, ob er 19 oder 28 ist"

Wie zu erwarten war, hat sich Sven Mislintat einmal mehr für die Verpflichtung eines Jungprofis entschieden, dem eine überragende Perspektive, wenn auch noch ein unterentwickelter Torriecher nachgesagt wird. Mit dem Portugiesen soll ganz offensichtlich vor allem die Zulieferung an Torraumszenen verstärkt werden, deren Verwandlung dann in den Verantwortungsbereich von Stürmerstar Sasa Kalajdzic fällt.

Es könnte außerdem auch auf eine Taktikänderung in der Spitze hindeuten - weg von Solo-Künstler Kalajdzic, hin zu einer Doppelspitze. "Es geht darum, Spieler zu finden, die die nötige Qualität mitbringen", hatte der Sportdirektor vor kurzem im Trainingslager im spanischen Marbella erklärt. "Was nützt es mir, wenn er erfahren ist, aber nicht die Qualität mitbringt? Wir bewegen uns in einem sehr, sehr limitierten Budget. Da ist es mir egal, ob er 19 oder 28 ist." Tomas ist 19.