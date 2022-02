VfB-Lazarett wächst: Mangala in Sinsheim früh ausgewechselt

Als hätte der VfB Stuttgart nicht schon genug Sorgen, musste Orel Mangala (23) in Sinsheim noch vor der Pause ausgewechselt werden. Borna Sosa hatte erst gar nicht auf dem Rasen stehen können.

Als die Stuttgarter am Freitagabend die Aufstellung für das Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim veröffentlichten, kam fast von allen VfB-Fans die gleiche Frage: Was ist mit Linksverteidiger Sosa? Die Schwaben gaben via Twitter die einfache Antwort, dass der Kroate wegen einer Knieprellung beim wichtigen Gastspiel nicht mitwirken kann.

Die nächste schlechte Nachricht ließ dann nach Anpfiff nicht lange auf sich warten, weil Mangala plötzlich nur noch über den Rasen humpelte. Der Antreiber hatte einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und konnte in der Folge nicht mehr mitwirken. Der Belgier wurde nach 37 Minuten durch Philipp Förster ersetzt.

Mitte der zweiten Hälfte musste dann auch noch Pascal Stenzel, der sich an die rechte Wade fasste, behandelt und anschließend ausgewechselt werden. Für ihn kam in der 73. Minute Roberto Massimo.

Das 1:2 in Sinsheim können Sie hier im Ticker nachlesen.