VfB-Kampf gegen die schlechten Vorzeichen

In sechs der vergangenen acht Bundesligaspielzeiten kassierte Stuttgart zum Rückrunden-Auftakt eine Niederlage, nur zweimal konnte der VfB gewinnen. Wie dies in Fürth und darüber hinaus gelingen soll, verriet jetzt Trainer Pellegrino Matarazzo.

Der ungefährdete und souveräne Erfolg über Fürth zum Start in diese Saison strahlt bis heute noch und lässt die Anhänger von einer Wiederholung träumen. Dieses 5:1 aus dem August 2021 war Stuttgarts höchster Sieg seit dem Aufstieg. Zusammen mit dem 5:1 in Dortmund im Dezember 2020 sowie dem 5:1 gegen Schalke im Februar 2021.

Dennoch sind die Vorzeichen vor dem Wiedersehen mit den Franken nicht gerade gut. In sechs der vergangenen acht Bundesligaspielzeiten kassierten die Schwaben zum Rückrunden-Auftakt eine Niederlage und konnten nur zweimal gewinnen. Dazu kommt, dass in den jüngsten fünf Pflichtspielduellen zwischen VfB und Spielvereinigung immer die jeweilige Heimmannschaft gewann.

Ich habe nichts dagegen, wenn wir weniger Ballbesitz hätten. Pellegrino Matarazzo

Die Stuttgarter wissen um die Bedeutung der anstehenden Partie, die sowohl für sie als auch für den Gegner wegweisend sein dürfte. "Jeder Start ist wichtig und die Rückrunde ist jetzt ein Neustart für uns", erklärt Matarazzo. "Es ist nicht unwichtig, dass wir mit einer gute Energie, einer guten Leistung, einem guten Ergebnis starten."

"Mehr Tempo und Torgefahr erzeugen"

Entsprechend hat der 44-Jährige seine Spieler auf diese Partie und die 16 folgenden nicht nur sportlich, sondern auch mental vorbereitet. "Wir wollen weniger Gegentore kassieren und mehr Tempo und Torgefahr erzeugen," so der US-Italiener. Wenn nötig unter Anpassung der bisherigen Spielweise. "Ich habe nichts dagegen, wenn wir weniger Ballbesitz hätten und dafür mehr Geschwindigkeit in unseren Aktionen." Dennoch wolle man seinen Spielstil nicht verwässern. "Es geht um eine Anpassung, um Korrekturen, um eine andere Gewichtung in unserem Defensiv- und Offensivspiel."