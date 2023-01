VfB holt Milosevic - Tibidi-Transfer vor dem Abschuss

Die beiden Remis gegen Mainz (1:1) und Hoffenheim (2:2) machen deutlich, dass der VfB Stuttgart Verstärkung braucht - und dafür wiederum die nötigen Mittel. Der vor dem Abschluss stehende Wechsel von Alexis Tibidi zu ES Troyes AC könnte ein Anfang sein.

In beiden Partien war für die Stuttgarter jeweils mehr drin als der eine Zähler. Doch sowohl beim 1:1 gegen Mainz als auch beim 2:2 in Sinsheim fehlte es in den entscheidenden Situationen - einmal mehr - an den nötigen Fähigkeiten. Mal offensiv beim Torabschluss, mal defensiv in der Torverhinderung. Entsprechend sucht der VfB nach Verstärkungen. Um diese umsetzen zu können, brauchen die Schwaben allerdings finanzielle Mittel. Für einen Teil davon könnte schon einmal der Verkauf von Alexis Tibidi an Ligue-1-Klub ES Troyes AC sorgen.

"Zu einem Transfer gehören drei Parteien. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele. Möglicherweise könnte sich was ergeben", hatte Fabian Wohlgemuth nach der Hoffenheim-Partie am Dienstagabend erklärt. Nach kicker-Informationen sind die Gespräche schon weiter und der VfB mit SCR Altach einig. Der Wechsel des 19-Jährigen, der momentan an den österreichischen Erstligisten ausgeliehen ist und sich dort zum Stammspieler entwickelt hat, steht bevor - wenn man auch mit Troyes Einigung erzielt.

Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen zwei und drei Millionen Euro. Ob dies die Gespräche mit dem VfL Wolfsburg um Josuha Guilavogui wieder aufleben lässt, ist offen. Der Wechsel des Wunschspielers von Bruno Labbadia nach Stuttgart scheint sich zerschlagen zu haben.

Gehen 25 Prozent der Tibidi-Ablöse an Altach?

Für Tibidi wird ein Traum war. Der in Lille geborene Jungprofi, der sein Ansehen und seine Perspektiven beim VfB wegen diverser Undiszipliniertheiten beschädigt hatte, träumte seit jeher von der Ligue 1. Eine Rückkehr zu den Stuttgartern nach dem Leihende im kommenden Juni kam für den Stürmer nicht infrage. Sein Transfer spült im Falle eines endgültigen Abschlusses zwar Geld in die Kasse, allerdings nicht nur in die des VfB. So sollen rund 25 Prozent der erwarteten Ablöse an Altach gehen, das sich das vorzeitige Ende der Leihe damit versilbern lassen möchte.

zum Thema Milosevic erklärt, warum er sich für den VfB entschieden hat

Tibidis Planstelle in der nächsten Saison wird ein anderes Sturmtalent einnehmen: Jovan Milosevic von FC Vojvodina Novi Sad. Am Mittwoch machte der VfB den Transfer des 17-jährigen Torschützenkönig der U-17-EM von 2022 öffentlich. Der Angreifer aus Serbien erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und kostet etwa 1,2 Millionen Euro Ablöse. Bis Sommer wird er noch für Novi Sad spielen.

"Wir freuen uns, dass er sich für den VfB entschieden hat", sagt Wohlgemuth. "Er bringt viele Eigenschaften mit, die ein Offensivspieler benötigt. Wir werden Jovan Schritt für Schritt in seiner weiteren Entwicklung begleiten und an die Anforderungen des Profifußballs heranführen."