VfB hat Pavlidis und Ioannidis auf dem Zettel

Angesichts der unsicheren Zukunft des Stürmer-Duos Serhou Guirassy und Deniz Undav schaut sich der VfB längst nach Alternativen um und hat dabei zwei griechische Nationalstürmer auf dem Zettel.

Guirassy und Undav beschäftigen Woche für Woche nicht nur die gegnerischen Abwehrreihen. Sie beschäftigen tagtäglich auch die sportliche Führung des Traditionsklubs. Wie geht es mit den Angreifern nach der Saison weiter? Im weiß-roten Trikot der Schwaben? Oder in anderen Farben? Die Zukunft des Franzosen, der in dieser Spielzeit bereits 21 Treffer erzielt hat, und die seines deutsch-türkischen Mitstreiters, der bisher auf 14 Tore kommt, ist offen. Guirassy kann den Klub per Ausstiegsklausel für rund 20 Millionen Euro verlassen. Leihangreifer Undav müsste per Kaufoption für eine ähnliche Summe von Brighton Hove & Albion abgelöst werden.

Zwei Griechen im Visier

Um nicht unvorbereitet von möglicherweise ungünstigen Entwicklungen erwischt zu werden, wenn man den einen vielleicht nicht halten und den anderen vielleicht nicht verpflichten kann, sind die Stuttgarter auf der Suche nach Alternativen. Der Blick geht rund um die Welt und hat in Europa interessante Kandidaten gesichtet: Fotis Ioannidis (24) von Panathinaikos Athen und Evangelos, kurz Vangelis, Pavlidis (25) von AZ Alkmaar. Wie aus Griechenland zu hören ist, zeigt der Bundesligadritte Interesse. Offensichtlich und grundsätzlich erst einmal an beiden Nationalspielern, die allerdings nicht gerade günstig sind.

VfB-Interesse bereits im Winter

Ioannidis hat erst vor ein paar Monaten seinen 2025 auslaufenden Kontrakt bis Ende Juni 2027 in Athen verlängert. Er darf allerdings, so die Vereinbarung, den Klub verlassen, wenn der Preis stimmt. Panathinaikos erhofft sich einen dicken Scheck durch einen Transfer seines Stürmerstars, für den es reichlich Interessenten gibt. Neben Stuttgart, das sich schon im vergangenen Winter nach dem 24-Jährigen erkundigt hat, war zeitgleich auch die Frankfurter Eintracht im Gespräch. Die von Panathinaikos aufgerufene Ablöse von rund 15 Millionen Euro führte die Unterredungen mit den Schwaben in die Sackgasse.

Der 1,87 große Ioannidis ähnelt sowohl von der Statur als auch von seinem Kopfballspiel und seiner Spielweise her Guirassy. Pavlidis, mit 1,86 m Körpergröße nicht weniger kopfballstark und robust, ist dagegen eher der Typ Strafraumstürmer. Heimisch im Sechzehner und vorrangig auf Chancen lauernd statt diese für sich und andere einzuleiten oder vorzubereiten. Der Vertrag des 25-Jährigen endet zwar schon im Juni 2025. Dennoch ruft Alkmaar rund 15 Millionen Euro als Transferentschädigung auf.

Ob der VfB bei beiden oder nur einem konkret wird, ist unklar. Das Saisonziel der Schwaben hieß, frühe Planungssicherheit zu schaffen. Tabellarisch ist dies gelungen. Doch die Unklarheit in Sachen Guirassy und Undav macht die Sache dennoch kompliziert.