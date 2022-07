VfB bremst Bayern aus: Ulrich verlängert vorzeitig

Wenn der FC Bayern ruft, wird es schwer, Spieler zu halten. Im Fall von Laurin Ulrich ist dies dem VfB jetzt gelungen. Das Toptalent der Stuttgarter hat langfristig verlängert.

Zum Ende der vergangenen Saison wurden die Abwerbebemühungen von Deutschlands Serien-Meister erstmals bekannt. Der FC Bayern streckte seine Fühler aus, um Ulrich vom Neckar an die Isar zu locken. Zwar gaben sich die VfB-Verantwortlichen immer optimistisch, den zu den deutschen Toptalenten seiner Altersklasse zählenden Mittelfeldspieler halten zu können. Doch blieb immer die Befürchtung akut, der Jungstar könnte vielleicht doch den Verlockungen aus München erliegen.

Ulrich bindet sich bis 2026

Jetzt dürfen sich die Verantwortlichen entspannen. Ein Wechsel des 17-Jährigen ist abgewendet. Ulrich entscheidet sich gegen den Rekordmeister und für den VfB, dem er sich im Sommer 2016 als Elfjähriger angeschlossen hat. Ulrich verlängert seinen ursprünglich noch bis Ende Juni 2024 laufenden Kontrakt "langfristig", wie die Stuttgarter vermelden. Nach kicker-Informationen soll diese "langfristige" Ausdehnung des Kontrakts bis Ende Juni 2026 datiert sein. "Laurin zählt zu den Top-Talenten unseres Nachwuchsleistungszentrums", erklärt Sven Mislintat. "Er hat in der vergangenen Saison seine Fähigkeiten auf nationaler Ebene in unserer U 17 und U 19 sowie darüber hinaus international mit der U-17-Nationalmannschaft des DFB eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

"Laurin ist ein waschechtes VfB-Eigengewächs"

Der Offensivmann, der alle Nachwuchsteams durchlief, Juniorennationalspieler (15 Spiele für die Deutsche U-17-Nationalmannschaft) wurde und in der vergangenen Saison mit Stuttgarts U 17 im Finale um die Deutsche Meisterschaft dem FC Schalke im Elfmeterschießen unterlag, absolviert derzeit die Saisonvorbereitung mit dem Profikader. Auch am am morgigen Samstag beginnenden Trainingslager in Weiler im Allgäu wird der 17-Jährige teilnehmen. "In den bisherigen Trainingseinheiten und Testspielen wurde sein großes Potenzial deutlich", sagt der Sportdirektor. "Laurin ist ein waschechtes VfB-Eigengewächs, dementsprechend froh sind wir, dass er sich dazu entschieden hat, trotz zahlreicher Anfragen von anderen Klubs seinen vielversprechenden Weg vom Jugendspieler zum Profi beim VfB fortzusetzen."

Perea-Deal vor Abschluss

Ebenfalls im Allgäu soll Juan José Perea (22) zum VfB stoßen. Die Verhandlungen mit dem Kolumbianer und seinem aktuellen Klub, Griechenlands PAS Ioannina, sind so gut wie abgeschlossen. Der Stürmer, der vom Ex-Klub von Konstantinos Mavropanos nach Stuttgart wechselt, soll bis 2026 unterzeichnen und rund 2,2 Millionen Euro kosten.