VfB beobachtet Bröndbys Suzuki

Die Suche nach jungen, aufstrebenden Spielern ist beim VfB Stuttgart in vollem Gange. Zuletzt wurde Yuito Suzuki von Bröndby IF vor Ort beobachtet.

Das Einzige, das sicher ist, ist die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison und der Bedarf an zusätzlicher Qualität im Kader. In Fragen Personal ist beim Tabellendritten der Bundesliga dagegen noch vieles unsicher. Der Markt wird entsprechend weitgefächert beobachtet. Ein Spieler, der dabei ins Blickfeld des VfB geraten ist: Yuito Suzuki von Bröndby IF.

Die Stuttgarter beobachteten den 22-jährigen Japaner, der einst über Shimizu S-Pulse in seiner Heimat und Frankreichs Racing Straßburg in Dänemark gelandet ist, am vergangenen Sonntag sogar vor Ort. Bei der 2:3-Niederlage der Mannschaft aus dem Stadtteil Kopenhagens beim FC Midtjylland ging der Offensivmann zwar als Verlierer vom Platz. Dennoch, so wird aus der dänischen Hauptstadt gemeldet, konnte Suzuki durchaus positiv auf sich aufmerksam machen.

Der Jungprofi, der offensiv sowohl auf dem rechten Flügel als auch hinter der Spitze und teils sogar in der Spitze agieren kann, hat sich im Norden Europas einen Namen gemacht. In 16 Ligaspielen in Dänemarks höchster Liga kam der flinke Dribbler in der regulären Saison auf fünf Treffer. In der aktuell laufenden Finalrunde legte der Angreifer in sechs Partien drei weitere nach.

Suzuki wäre kein Schnäppchen

Allerdings läuft Suzukis im August 2023 unterschriebener Kontrakt noch bis Ende Juni 2027. Von einer zweistelligen Millionensumme als Ablöse, sogar von 15 bis 20 Millionen Euro, wird in Kopenhagen gesprochen. Was erst einmal unrealistisch und überzogen erscheint. Bekanntermaßen sind andere Wechselkonstrukte, die mit Leihgeschäften beginnen und in Kaufoptionen enden, aber nie ausgeschlossen. Als aufstrebender U-Nationalspieler, dazu Japans (von der U 18 bis zur U 23), passt Suzuki jedenfalls perfekt in das Spielerprofil der Schwaben, die in der Vorbereitung auf die neue Saison auf Tour durch das Land der aufgehenden Sonne gehen.

Soweit ist es aber noch lange nicht. Bröndby gehört die Aktualität und der Spieler dem Traditionsklub, der im Titelrennen die Tabelle mit 58 Zählern anführt. Dahinter folgen der FC Kopenhagen und Midtjylland mit jeweils 55 und der FC Nordsjaelland mit 53 Punkten. Vier Spieltage stehen noch aus. Am kommenden Sonntag erwartet Bröndby den FC Kopenhagen zum Stadtderby. Und wahrscheinlich auch wieder eine Reihe von Interessenten für Suzuki. Darunter könnte sich wieder ein Vertreter des VfB befinden.