Verwirrung um Undavs Zukunft

Im vergangenen Sommer legte er Deniz Undav einen Wechsel nahe, jetzt sorgt Roberto de Zerbi für Verwirrung. Brightons Trainer erwarte den Stuttgarter Torjäger im Sommer zurück. Sebastian Hoeneß hat andere Pläne.

Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Deniz Undav im Trikot des VfB Stuttgart ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Der im vergangenen Sommer für rund 700.000 Euro von Brighton Hove & Albion ausgeliehene Stürmer hat sich bei den Schwaben zum Nationalspieler und zu einem der begehrtesten Angreifer Europas entwickelt. Mit starken Leistungen sowie 15 Toren und acht Vorlagen, also 23 Torbeteiligungen in ebenso vielen Bundesligaspielen, ist der 27-Jährige, der vor knapp vier Jahren noch in der 3. Liga für den SV Meppen spielte, begehrt wie nie zuvor.

Undavs Verpflichtung könnte teuer werden

Was die Stuttgarter bisher eher beiläufig interessiert hat. Ausgestattet mit einer Kaufoption für den Torjäger, laufen bei ihnen die Planungen, wie man Undav, der seinerseits längst sein Interesse zu Bleiben öffentlich gemacht hat, fest verpflichten kann. Das Problem: Durch die vielen im Kontrakt inkludierten Erfolgsprämien ist die Ablösesumme mittlerweile auf rund 20 Millionen Euro angewachsen. Da Undav zudem mit einem mittleren einstelligen Millionensalär im Jahr rechnen dürfte, macht das einen für den VfB schwer zu stemmenden Klotz an Geldmitteln aus. Was nichts an der geplanten Festanstellung ändert.

Jetzt sorgt allerdings Roberto de Zerbi für Verwirrung. Von The Athletic wird Brightons Trainer wie folgt zitiert: "Deniz Undav wird nach seiner Leihe zurückkehren." Eine Aussage, die auf Verwunderung stößt. Sebastian Hoeneß erklärte am Donnerstag, nichts davon gehört zu haben, "deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Ich müsste es mir selbst mal anhören." Allerdings machte der 41-Jährige deutlich, dass sein Wissensstand ein anderer ist. Zur Vertragslage meint der Cheftrainer: "Ich glaube, es ist alles relativ klar." Vielleicht müsse er aber "jetzt noch mal fragen".

Er ist ein Spieler, der das Spiel versteht, zu hundert Prozent. Sebastian Hoeneß über Deniz Undav

Dass er den Torjäger behalten will, sei "ganz klar. Da gibt es von meiner Seite keine zwei Meinungen." Denn: "Deniz ist ein absoluter Topspieler und hat bisher eine überragende Saison gespielt." Dazu käme die persönliche Komponente. "Ich habe einen guten Draht zu ihm. Er ist ein Spieler, der das Spiel versteht, zu hundert Prozent, Tore macht und Vorlagen gibt." Deswegen sei eine Rückkehr Undavs "nicht die Frage, die wir uns stellen. Aber diese Fragen werden noch an anderer Stelle beantwortet werden müssen."

Womit Hoeneß eher den Stuttgarter Aufsichtsrat meinen dürfte, der Transfers dieser Größenordnung ebenfalls absegnen muss. Was sehr wahrscheinlich ist. Was genau de Zerbi mit seiner Aussage meint oder ob er überhaupt etwas damit bezweckt, ist nicht überliefert. Vielleicht traut er dem VfB einfach nicht zu, die geforderten Bedingungen erfüllen zu können? Oder hofft er auf eine höhere Summe, wenn der bis 2026 an die Briten gebundene Angreifer auf dem freien Markt angeboten wird? Oder plant er jetzt doch mit ihm? Obwohl seine eigene Zukunft in Brighton offen ist.