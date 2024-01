Vertrag bis 2029: Frankfurt angelt sich französisches Talent Bahoya

Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen. Die Hessen verpflichten Jean-Matteo Bahoya aus Frankreichs Unterhaus.

Durfte schon Legenden nerven: Jean-Matteo Bahoya in der vergangenen Saison im Zweikampf gegen Lionel Messi (li.). AFP via Getty Images

Dieser Transfer hatte sich angebahnt, stand Jean-Matteo Bahoya doch schon nicht mehr im Kader, als sein Team Angers SCO am Dienstag gegen Quevilly-Rouen (3:2) die Tabellenführung der Ligue 2 eroberte. Der 18-Jährige gilt in Frankreich als riesiges Talent, ist schnell, technisch versiert und kann die SGE sowohl auf dem Flügel als auch als hängende Spitze verstärken. Die Eintracht legt für Bahoya nach kicker-Informationen etwa acht Millionen Euro auf den Tisch, der Franzose erhält einen Vertrag bis 2029 und die Rückennummer 19.

Sportvorstand Markus Krösche unterstreicht: "Jean-Matteo Bahoya zählt zu den vielversprechendsten Talenten Frankreichs und passt ideal in unser Anforderungsprofil. Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Offensivspiel bereichern."

Französischer U-19-Nationalspieler

Bahoya lief in dieser Saison 19-mal für Angers auf und trug mit fünf Treffern seinen Teil dazu bei, dass der Absteiger aus der vergangenen Saison nun die Ligue 2 mit 43 Punkten anführt. In der vergangenen Spielzeit durfte der Flügelflitzer mit zehn Einsätzen bereits Luft in Frankreichs Oberhaus schnuppern, blieb aber ohne eigenen Treffer. Für die U-19-Nationalmannschaft Frankreichs bestritt der Rechtsfuß außerdem bislang vier Spiele.

Nach den Leihen von Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) und Donny van de Beek (Manchester United) ist Bahoya die dritte Verstärkung für die Frankfurter in der laufenden Transferperiode.