Vertrag bis 2025: Arminia holt türkisches Talent Ince

Arminia Bielefeld hat die Verpflichtung von Burak Ince eingetütet. Der 17-jährige Mittelfeldspieler wird im Januar volljährig und wechselt dann vom türkischen Zweitligisten Altinordu FK nach Ostwestfalen.

Die Arminia hat sich schon länger mit Ince beschäftigt, war im Werben um den türkischen Junioren-Nationalspieler bekanntermaßen zu Gesprächen vor Ort in der Altinordu-Akademie, aus der einst unter anderem auch Caglar Söyüncü (ehemals Freiburg, jetzt Leicester City) hervorging. Nun ist klar: Das Mittelfeld-Talent wird Ende Januar 2022 - nach seinem 18. Geburtstag am 20. Januar - in die Bundesliga zu Arminia wechseln. Ince erhält einen Vertrag bis 2025 und wird in Bielefeld mit der Rückennummer 17 auflaufen.

"Wir freuen uns sehr, dass Burak sich trotz zahlreicher Angebote aus ganz Europa dazu entschlossen hat, seinen nächsten Entwicklungsschritt mit uns gemeinsam zu gehen. Als junger Mensch wird Burak erstmals außerhalb seiner Heimat leben und Fußball spielen. Durch seinen Wechsel im Januar kann er sich in Ruhe akklimatisieren und bei Arminia ankommen", erklärte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Dienstag. Ince hatte neben der Arminia auch den FC Sevilla und Leverkusen auf den Plan gerufen.

Er ist der jüngste Spieler, der jemals in der zweiten türkischen Liga eingesetzt wurde und ein Tor erzielt hat. Arminia-Cheftrainer Frank Kramer freut sich schon jetzt auf den Zugang: "Burak ist ein sehr beweglicher und technisch versierter Spieler - ein großes Talent und ein richtiger Straßenkicker." Ince selbst ist "überzeugt, dass ich mich hier weiterentwickeln werde".