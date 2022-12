Vertrag beim FCK aufgelöst: Wunderlich kehrt zu Viktoria Köln zurück

Die Zeit von Mike Wunderlich beim 1. FC Kaiserslautern ist vorbei. Am frühen Mittwochabend verkündeten die Roten Teufel seine Vertragsauflösung auf eigenen Wunsch. Der 36-Jährige kehrt zu seinem Heimatverein Viktoria Köln zurück.

Wunderlich wechselte in der Saison 2021/22 von der Viktoria an den Betzenberg, wo er sich schnell in der Startelf festspielte. Mit sieben Toren und acht Vorlagen (darunter eine im Relegationsspiel gegen Dresden) hatte er großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga. Dort kommt er in der laufenden Spielzeit auf 15 Einsätze, erzielte dabei vier Treffer. Mehr werden es für den FCK nicht werden.

"Keine leichte Entscheidung für mich"

Jetzt hat der Offensivmann um die vorzeitige Auflösung seines noch bis Ende der Spielzeit laufenden Vertrages gebeten. Den 36-Jährigen zieht es zurück zu seinem Heimatverein Viktoria Köln, wo er das Fußballspielen begann und bereits von 2011 bis 2021 die Fußball-Schuhe schnürte.

"Es war keine leichte Entscheidung für mich", wird Wunderlich auf der Website des FCK zitiert, "nach der Saison werde ich aber voraussichtlich mit dem Fußball kürzertreten, daher möchte ich mich schon ein wenig auf die Zeit nach der Fußballkarriere vorbereiten, in der ich die Firma meines Vaters übernehmen werde." Die Zeit in Kaiserslautern werde Wunderlich "nie vergessen", er bedankte sich besonders bei den "überragenden Fans".

Die Roten Teufel haben der Entscheidung "schweren Herzens zugestimmt". "Mike hinterlässt eine große Lücke bei uns, auf und neben dem Platz. Wir hätten ihn als Spieler, aber auch als Persönlichkeit gerne gehalten, aber wir respektieren seinen Wunsch", erklärt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, "Mike hat sich immer hochprofessionell verhalten und wird als Teil der Aufstiegsmannschaft immer ein verdienter Spieler des 1. FC Kaiserslautern bleiben. Für seine weitere Karriere und für seine Familie wünschen wir Mike alles Gute."