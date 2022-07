Vertrag bei Fenerbahce aufgelöst: Özil wechselt innerhalb Istanbuls

Mesut Özil setzt einen Haken hinter das Kapitel Fenerbahce. Der 33-Jährige und der türkische Erstligist haben den Vertrag im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Den Ex-Nationalspieler zieht es nun zu Basaksehir.

Nach eineinhalb Jahren und 32 Spielen in der türkischen SüperLig endet das Engagement Mesut Özils bei Fenerbahce: Verein und Spieler haben den bis Sommer 2024 gültigen Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Seit seiner Suspendierung im März kam der 33-jährige Ex-Nationalspieler nicht mehr zum Einsatz, sein Glück sucht er nun bei Stadtrivale Basaksehir. Dort erhält er einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2023 - mit der Option auf eine weitere Saison.

Die Gründe für Özils Suspendierung bei "Fener" bleiben weiterhin undurchsichtig. Im November warf ihm Vereinspräsident Ali Koc vor, er würde sich zu wenig auf den Fußball konzentrieren und sich stattdessen um andere "geschäftliche Angelegenheiten" kümmern. In den Wintermonaten kam Özil noch zu 13 Einsätzen für die Türken, dann wurden er und Teamkollege Ozan Tufan (mittlerweile zu Hull City gewechselt) aus dem Kader gestrichen.

Auch Jorge Jesus macht die Tür zu

Noch Ende Mai hatte sich Özil via Twitter bei seinen Fans zu Fenerbahce bekannt und machte deutlich, seinen Vertrag bis Sommer 2024 erfüllen zu wollen - unter allen Umständen. Nachdem ihm auch der neue Coach Jorge Jesus die Tür für eine Rückkehr in den Kader zuschlug, machten sich zuletzt Gerüchte breit, der Mittelfeldspieler könnte seine Schuhe an den Nagel hängen und im eSport Fuß fassen.

Nun aber wechselt Özil nur innerhalb Istanbuls und spielt künftig für den türkischen Meister von 2020. Bei Basaksehir läuft der Weltmeister von 2014 künftig mit der Rückennummer 10 auf.