Trotz Suspendierung: Özil will Vertrag bei Fenerbahce erfüllen

Seit Ende März wartet Mesut Özil auf einen Einsatz bei Fenerbahce. An einen vorzeitigen Abschied aus Istanbul denkt der ehemalige Nationalspieler dennoch nicht. Im Gegenteil: Er möchte seinen Vertrag erfüllen und seine Karriere in der Türkei beenden.

"Wenn ich in die Türkei wechsle, kommt nur Fenerbahce in Frage", hatte Özil vor eineinhalb Jahren gesagt, bevor er im Winter 2021 beim 19-maligen türkischen Meister einen Vertrag bis 2024 unterschrieb. An der Einstellung des 33-Jährigen hat sich seitdem nichts geändert, wie Mesut Özil heute via Twitter unterstrich - obwohl er mittlerweile seit zwei Monaten auf einen Einsatz für "Fener" wartet. Ende März waren Özil und Teamkollege Ozan Tufan aus dem Kader gestrichen worden und sind seitdem nicht zurückgekehrt.

Spekulation um Wechsel in die USA

Zuletzt war spekuliert worden, der Mittelfeldspieler könnte einen Wechsel in die USA anstreben. "Ich wiederhole mit Nachdruck: Ich werde meine Karriere nicht in einem anderen Team als Fenerbahce beenden. Für die Dauer meines Vertrages ist mein einziges Ziel, in das Trikot mit den Streifen zu schwitzen", schreibt Özil auf der Social-Media-Plattform. Bereits im November des vergangenen Jahres hatte es erstmals rumort zwischen Özil und seinem Arbeitgeber. Nachdem Fenerbahce nur einen Punkt aus vier Spielen gewann und die Tabellenführung verspielte, ermahnte ihn Präsident Koc zur Konzentration auf seine Arbeit.

Im Anschluss stand Özil noch 13 Mal in der türkischen SüperLig auf dem Platz, dann folgte am 23. März die vorläufige Suspendierung. Acht Spieltage vor Schluss lag Fenerbahce auf Rang drei, zwei Punkte hinter der Qualifikation für die Champions League. Die hat der Verein im Saisonendspurt gesichert - ohne Özil und Tufan.

Özil kündigte an, hart dafür zu arbeiten, um künftig in den Kader zurückkehren zu können. Er werde sich "immer bereithalten, wie ich immer sage: Hauptsache Fenerbahce". Worte, die man schon von Özils unschönem Abschied von Arsenal kennt.