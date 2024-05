Verträge nicht verlängert: Schalke bestätigt Abschied von Quartett um Ouwejan

Der FC Schalke 04 befindet sich mitten in den Planungen zur kommenden Spielzeit. Nach dem ersten Neuzugang stehen dabei nun Abgänge im Fokus.

Anfang der Woche hatte der FC Schalke 04 in Person von Anton Donkor die erste Neuverpflichtung für die Saison 2024/25 offiziell gemacht. Wenige Tage später wurde nun ebenso offiziell, was sich durch die Unterschrift des Noch-Braunschweigers bereits abgezeichnet hatte: Thomas Ouwejan, wie auch Donkor zumeist auf der linken Abwehrseite aufgeboten, wird die Knappen im Sommer verlassen. Der Vertrag des Niederländers, der 2021 aus Udine in den Ruhrpott wechselte, wird trotz bisher 28 Einsätzen in der laufenden Spielzeit nicht verlängert.

Brunner, Idrizi und van der Sloot nehmen ebenfalls den Hut

Selbiges gilt auch für Cedric Brunner, Blendi Idrizi und Steven van der Sloot. Brunner, der ein Jahr nach Ouwejan als Gegenstück für die rechte Seite aus Bielefeld kam, hatte in seiner königsblauen Debütspielzeit den erneuten Abstieg als Stammspieler nicht verhindern können, ehe er in der laufenden Saison auch aufgrund einiger Blessuren nur noch zu 17 Zweitligaspielen kam.

Zwei weniger waren es bei Idrizi, der sich in seinem letzten Vertragsjahr als Leihrückkehrer beweisen wollte, speziell in den vergangenen Wochen aber im Gegensatz zu van der Sloot keine Rolle mehr unter Trainer Karel Geraerts spielte, dessen Verbleib noch nicht in trockenen Tüchern ist. Der junge Rechtsverteidiger, der sich S04 nach einer Ausbildung bei Feyenoord und Ajax angeschlossen hatte, war in den letzten sechs Partien hingegen stets zum Einsatz gekommen und absolvierte das Heimspiel gegen Hansa Rostock über die volle Distanz. Eine Zukunft hat allerdings auch er nicht.

Auch Langer vor dem Abschied

Noch nicht endgültig, aber angedacht ist zudem die Trennung von Michael Langer. Der inzwischen 39-jährige Schlussmann absolvierte acht Pflichtspiele für die Knappen und wir diese nach sieben Jahren im Verein wohl verlassen. "Zum jetzigen Zeitpunkt" werde der Kontrakt des Österreichers laut Klubmitteilung ebenfalls nicht verlängert.

Warme Worte gab es für das sicher scheidende Quartett und Langer von Marc Wilmots. "Wir möchten uns bei jedem Einzelnen für seine Zeit auf und seinen Einsatz für Schalke bedanken", wird der Sportdirektor zitiert, der allen Akteuren "für die sportliche und private Zukunft" alles Gute wünschte.