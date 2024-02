"Versuche mich zu freuen": Finkgräfes Wechselbad der Gefühle

Die Kölner waren in Sinsheim dem zweiten Sieg in Folge sehr nahe - und das lag an Max Finkgräfe. Aber dann schlug Hoffenheim spät zu. Der FC-Youngster versuchte das Spiel trotzdem positiv zu sehen.

Ein Moment für die Ewigkeit: Max Finkgräfe (Nr. 35) jubelt mit seinen Kollegen über sein erstes Bundesliga-Tor. IMAGO/Beautiful Sports