Verstecktes Potenzial: Die Multiplayer-Modi im Football Manager

Der Einzelspieler-Modus ist das Herzstück im Football Manager. Allerdings bietet der FM jedoch auch kurzweiliges Vergnügen für einen oder mehrere Spieler.

So funktionieren die beiden kurzweiligen Online-Modi. kicker eSport

Eine Saison im Football Manager dauert weit mehr als nur einen entspannten Abend vor dem PC. Wer schneller voran kommen will, greift zum FM Console oder Alternativen wie We Are Football. Dabei bietet der Football Manager auch zwei kurzweilige Modi, die für einen unterhaltsamen Abend allein oder mit Freunden ebenso geeignet sind wie für spannende Community-Turniere: den Fantasy Draft und den Versus-Mode.

In beiden Multiplayer-Modi könnt ihr euch mit bis zu 32 Leuten im Football Manager duellieren. Ihr spielt dabei nur die Spiele - alles weitere wie Transfers, Training oder Scouting entfällt. Die Turniere können dabei als Liga oder im Pokal-Modus veranstaltet werden - oder wie die Europameisterschaft mit vorgeschalteter Gruppenphase, bevor die Gruppenersten den Sieger in K.-o.-Spielen ausfechten.

Versus-Mode: Echter Kader oder Karriere-Team?

Wie in der Einzelspieler-Karriere wählt ihr im Versus-Mode euren Verein einfach aus der FM-Datenbank aus. Damit ihr die Stärke grob abschätzen könnt, sind die Teams mit bis zu fünf Sternen bewertet.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Alternativ könnt ihr auch Teams verwenden, die ihr vorher aus einem Karriere-Spielstand exportiert habt. Das heißt: Ihr könnt euren Landesliga-Verein, den ihr bis zum Sieg in der Champions-League geführt habt, im Versus-Mode gegen die Teams eurer Kumpels und echte Mannschaften wie Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso antreten lassen.

Fantasy Draft: Wer bekommt die besten Spieler?

Im Draft-Mode hingegen erstellt ihr zuerst euren eigenen Verein - inklusive Logo und Trikotdesign. Anschließend wählen alle Teilnehmer reihum abwechselnd einen Kicker, der für sie auflaufen soll, bis alle Kader vollständig sind.

Den Spielerpool, aus dem ihr die Spieler zieht, legt ihr vorher fest. Ihr könnt mit der gesamten FM-Datenbank spielen - oder die Auswahl auf bestimmte Nationen oder Ligen beschränken. So könnt ihr zum Beispiel einen reinen Bundesliga-Draft auf die Beine stellen.

Optional könnt ihr für fünf Draftphasen eigene Vorgaben machen. So wäre ein Europameisterschafts-Draft denkbar, bei dem in jeder Draftphase die Spieler anderer EM-Teilnehmerländer zur Auswahl stehen.

Schon vor dem Anpfiff ins Schwitzen kommen

Für strategische Würze sorgt das Budget: Während euch unbegrenzte Mittel freie Hand bei der Spielerwahl lassen, verlangt ein beschränktes Budget strategisches Geschick: Spendiert ihr eurer Mannschaft für viel Geld einen Stürmerstar - oder setzt ihr lieber auf eine ausgewogene Mischung?

Im Draft-Mode kommt ihr also schon vor dem ersten Anpfiff ins Schwitzen - insbesondere wenn euch Spieler direkt vor der Nase weggeschnappt werden und der Timer unerbittlich tickt. Wie lange ihr euch für den Spielerpick Zeit lassen dürft, legt ihr ebenfalls vor dem Turnierstart fest.

Beide Modi funktionieren online und lokal im Hotseat-Modus - und bieten damit eine Option, um verschiedene Taktiken gegeneinander zu testen. Außerdem könnt ihr KI-Trainer hinzufügen, um euer Teilnehmerfeld aufzufüllen - oder um den Modus alleine gegen nicht-menschliche Gegner zu spielen.