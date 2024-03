We are Football 2024: Zurück in die Zeit der Bundesliga-Machos

Mit We are Football 2024 bringt Winning Streak den Nachfolger ihres Erstlingswerks heraus. Der Titel führt zurück in alte Zeiten, schafft Nostalgie und hat weiterhin das große Ganze im Blick.

We are Football 2024 im Test. kicker eSport/Winning Streak

Die Beine überschlagen, den Zigarrenrauch ausgepustet, drumherum mehr als 60.000 Fans in einer der modernsten Fußball-Arenen Deutschlands. Wer gemeint ist, dürfte schnell klar werden: Rudi Assauer.

Er prägte eine Ära von Bundesliga-Managern, die es so im analogen Fußball vermutlich nicht mehr geben wird. Andere Zeiten eben, andere Strukturen. Doch virtuell lassen sich die längst vergangenen Tage zurückholen.

Mit dem Football Manager von Sports Interactive lässt sich das von Gerald Köhler und Winning Streak entwickelte We are Football 2024 nicht vergleichen. Dafür sind die Zielgruppen und Ansätze zu unterschiedlich. Während der FM eher das britische Modell verfolgt und den Fokus stark auf das Trainerdasein legt, hat We are Football 2024 wieder mal das große Ganze im Blick.

WaF 2024 nicht auf die leichte Schulter nehmen

Ein Beispiel: Der wirtschaftliche Bereich dreht sich um mehr als nur Transfers. So obliegt es auch eurer Aufgabe, Sponsoren zu finden, deren Logo und/oder Schriftzug über Trikots oder Werbebanden laufen. Dabei ist auch wirtschaftliches Denken gefragt - die Budgets für Neuzugänge und den Ausbau des Vereinsgeländes sind getrennt.

Klar ist: Zentral für den Erfolg als Manager sind die Ergebnisse auf dem Platz. Wie üblich gibt es mehrere Wege, diese zu beeinflussen. Stimmt das Transferbudget, lässt sich Qualität verpflichten. Stimmt es nicht, müssen Talente entwickelt werden. Hier deutet sich bereits an, dass WaF 2024 durchaus Tiefe besitzt. Jeder Spieler verfügt über einen rollenspielähnlichen Fähigkeitenbaum, in dem ihr die Schwächen des Schützlings ausmerzen und ihn verbessern könnt.

Den Trainungsfortschritt im Blick behalten. kicker eSport

Schlagt ihr den anderen Weg ein und möchtet Klasse kaufen, könnt ihr direkt auf den Transfermarkt gehen. Denn die Qualität eines Spielers ist ohne Scouting bereits ersichtlich. Chef-Entwickler Gerald Köhler erklärte dazu gegenüber kicker eSport: "Das ist ein Bereich, an dem wir noch arbeiten. Das Scouting äußert sich aktuell nur mit Verzögerung, was die Stärke betrifft. Wenn man die Spieler nicht gescoutet hat, tritt der Effekt erst mit den Auf- und Abwertungsrunden ein. Entsprechend fehlt natürlich dieser Glücksmoment, da einen Geniestreich gelandet zu haben."

Mit dem Kabinen-Seismograf - damit könnt ihr einsehen, ob ihr die Kabine noch im Griff habt - oder der Maulwurfsuche schlägt das Entwicklerstudio zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wird eine spielerische Komponente geboten, zum anderen orientiert sich die Thematik an der Realität und verleiht dem Spiel damit zusätzliche Authentizität.

In 3D mitfiebern - eine Prise Humor darf nicht fehlen

Eines der Key-Features von We are Football 2024 ist die neue 3D-Ansicht. Zwar lassen sich anders als in Anstoss 3 die Partien nicht über die volle Länge schauen - Chancen und Tore werden aber eingespielt.

Timo Oginga trifft zum 1:0 kicker eSport

Dabei setzt Winning Streak auf eine für ein Managerspiel gute Grafik, die Animationen sind flüssig und haben ihren Flair. Hier und da gibt es jedoch Abläufe, die noch nicht passen. Beispielsweise Pässe, die eigentlich zu weit geschlagen sind, aber trotzdem ankommen, weil der Ball abrupt stehen bleibt.

Das einmal ausgeklammert, sind die 3D-Szenen jedoch eine äußerst sinnvolle Neuerung: In Live-Action mitgehen, jubeln oder bei vergebenen Großchancen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Geschmackssache ist die Stadionatmosphäre, die zwar stimmungsvoll ist, aber eben nicht jedem gefallen dürfte. Gleiches gilt übrigens für die Menü-Musik.

Die neuesten Nachrichten auch im Spiel vom kicker. kicker eSport

Gerade für Anstoss 3 war die Satire im Spiel charakteristisch. Auch WaF 2024 setzt auf Humor, allerdings eher vereinzelt. Einen Flitzer auf das Feld schicken oder den Rasensprenger anwerfen und damit das Spiel unterbrechen? Lässt sich arrangieren.

Fazit

Mit We are Football 2024 ist ein Managerspiel erschienen, das in die Nostalgie abtaucht. Wie einst Rudi Assauer einen Verein prägen, sportlich und wirtschaftlich zum Erfolg führen, ein neues Stadion bauen - das ist in WaF 2024 möglich. Der neue Teil richtet sich klar an Allrounder, die sich nicht nur auf Taktik und Kaderzusammenstellung beschränken möchten. Komplexität und Tiefe sind durchaus vorhanden, für Taktikfüchse aber wohl zu anspruchslos.

Saisons dauern nicht mehrere Stunden, ab und an sorgt der charakteristische Humor für ein Schmunzeln. Die 3D-Ansicht ist eine sinnvolle Neuerung - einziger wirklicher Kritikpunkt ist das zu späte Greifen des Scoutings. Etwas schade sind zudem die verloren gegangenen Bundesliga-Lizenzen. Allerdings lassen sich über den Editor sämtliche Datensätze bearbeiten - Mods sind bereits erstellt. Erhältlich ist WaF 2024 auf PC über Steam und im Epic Games Store für 24,99 Euro. Gesucht sind Malocher, Macher und Visionär.