FM24 Console: Perfekt für Einsteiger?

Nach ihrem Debüt im vergangenen Jahr gibt es auch für den Football Manager 2024 eine Konsolen-Edition. Was die Unterschiede zur PC-Version sind und ob Einsteiger eher darauf zurückgreifen sollten.

Schwer, schwerer, Football Manager. Wer zum ersten Mal die Fußball-Simulation von Sports Interactive spielt, wird feststellen: Einfach ist sie nicht. Einen Kader komplett austauschen, schlicht den Torriecher des Stürmers auf das Maximum trainieren und schon füllt sich der Trophäenschrank? Das wird so kaum funktionieren.

Um erfolgreich zu sein, gilt es, vieles zu beachten. Ein ausgewogenes Mannschaftsgefüge, gute Moral sowie ein Kader, in dem die Attribute der Spieler maßgeschneidert auf die jeweilige Rolle sind. Logischerweise gibt es diesbezüglich während einer Saison regelmäßige Herausforderungen. Ein Spiel, das entspannt nach Feierabend vor sich hinplätschert und man dabei schnell weit vorankommt, ist es daher nicht. Ein Grund dafür ist vor allem das Mikromanagement der PC-Version.

Deutlich weniger Mikromanagement

Viele Gespräche, Pressekonferenzen, Meetings, Berichte oder Entscheidungen, die wohl überlegt sein wollen. Zwar verzichtet der "FM24 Console" nicht gänzlich darauf, doch ist das Mikromanagement deutlich reduziert. Allerdings hat das nicht nur Vorteile.

Ein Beispiel: In der PC-Version lassen sich nach einer Trainingswoche Spieler loben oder kritisieren. Die richtigen Worte getroffen, lässt sich Einfluss auf die Moral nehmen. Beim Konsolen-Pendant entfällt zwar der Aufwand, aber auch die Möglichkeit, die Moral zu stärken. Das ist insofern von Bedeutung, als dass das Mannschaftsgefüge im FM24 Console nicht mehr nur unter der Haube ist - sondern ein relevanter Spielfaktor.

Mannschaftsgefüge stark verändert

Das Feature wurde für den neuen Teil der Reihe erstmalig eingeführt, allerdings im Vergleich zur PC-Version über weite Strecken verändert. Konkret geht es darum, drei Prinzipien auszuwählen. Damit diese auf dem und neben dem Platz den gewünschten Effekt zeigen, muss die Akzeptanz der Spieler gewonnen werden. Das wiederum beeinflusst ihr durch eure Entscheidungen.

Eine kleine Annäherung an die PC-Version gibt es bei den Persönlichkeiten. Wie in der Realität spielt bei der Transferplanung auch der Charakter eines Spielers eine große Rolle - ganz so kompliziert ist es in der Konsolen-Edition allerdings nicht. Eines von vier Mindsets kann ein Spieler haben. Ob ihr versucht, den Kader dahingehend homogen oder vielfältig zu gestalten, bedeutet keinen großen Unterschied.

Schlagt ihr ersteren Weg ein, werden einige Boni freigeschaltet - einschließlich verbesserter Leistungen im Training. Eine große Vielfalt im Team kann jedoch ebenso eine gute Strategie für den Aufbau einer erfolgreichen Mannschaft sein.

Weniger Personal, spielbare Ligen und kein Modding

Im Vergleich zum Pendant auf dem Computer ebenfalls abgespeckt ist die Anzahl der Mitarbeiter. Auf der Konsole könnt ihr lediglich einen Co-Trainer einstellen, Posten wie Sportwissenschaftler gibt es gar nicht. Außerdem existiert ein Limit bezüglich der spielbaren Ligen - insgesamt zehn könnt ihr auswählen. Wollt ihr während einer Karriere die Liste der Spielklassen bearbeiten, geht das natürlich.

Ein erheblicher Verlust ist das fehlende Modding. Jenes ist auf der Konsole nicht möglich - Spielerbilder, Skins, Logos und ähnliches lassen sich also nicht bearbeiten.

Fazit

Egal ob Konsolen- oder PC-Version: Tiefgang haben beide Varianten des Football Manager 2024. Geduld, Zeit und Konzentration solltet ihr beim Spiel von Sports Interactive stets mitbringen. Doch gerade für Anfänger ist die Console-Edition ein guter Einstieg in die Welt des FM. So beschränkt sich die Simulation für die Xbox und PlayStation auf das Wesentliche - eine Reizüberflutung durch Tutorials, Mails und Entscheidungen direkt zum Start gibt es nicht. Trotzdem behält die Trainer- respektive Managersimulation ihren Tiefgang, der diese Reihe zwar nicht einfach, aber realitätsnah und charakteristisch macht.