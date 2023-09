Was einen guten Torjäger im Football Manager auszeichnet - Teil 1

Selbst der FC Bayern musste feststellen, dass ein echter Neuner nicht verkehrt ist. Doch auf welche Attribute solltet ihr im Football Manager achten, um das beste aus eurem Stürmer herauszuholen?

Ein guter Torjäger im Football Manager benötigt mehr als nur einen guten Wert im Abschluss. Das hatten wir euch bereits bei den vier Attributen, die ihr nicht überschätzen solltet angedeutet. In dieser Reihe soll das vertieft werden. Zunächst: Welche Werte sind grundsätzliche für einen Angreifer wichtig und welchen Zweck erfüllen sie im Spiel?

Grob könnt ihr die für Torjäger relevanten Attribute in zwei Gruppen einteilen: Die erste umfasst Fähigkeiten, um den Ball erfolgreich im Netz zu versenken - die zweite beinhaltet Werte, mit deren Hilfe eure Spieler überhaupt erst in Abschlussposition kommen.

Schritt 1: Torchancen erarbeiten

Diese letztgenannte Gruppe wird von der Physis dominiert - also Antritt, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Sprunghöhe. Diese Attribute beantworten die Frage, ob sich der Spieler rein körperlich einen Vorteil verschaffen kann. Schnelle Spieler nutzen offene Räume aus oder sprinten gegen hoch stehende Ketten in den Rücken der Abwehr. Kräftige Spieler behaupten auch im Strafraumgetümmel ihren Posten - und Angreifer mit Sprunghöhe haben einen Vorteil in Kopfballduellen.

Ein kompletter Stürmer wie Cristojic kann sich in Laufduellen und im Sprint behaupten. kicker eSport

Doch was ist mit Spielern wie Thomas Müller, die weder schnell noch besonders robust gebaut sind? Ihre Überlegenheit liegt in den mentalen Werten. Hierzu gehören Antizipation, Entscheidungen, Einsatzfreude oder Ohne Ball, das man auch als "Laufwege" übersetzen könnte. Wer hier hohe Werte hat, erahnt und besetzt Räume, bevor der Gegner es merkt - und läuft seltener ins Abseits.

Als technische Attribute sind Dribbling und Ballannahme zu nennen. Ballannahme gehört sowieso zu den Attributen, die ihr im FM nicht unterschätzen solltet. Eine gute Ballannahme sorgt dafür, dass eure Spieler nicht ewig mit dem Spielgerät kämpfen, sondern direkt Gefahr erzeugen können.

2. Schritt: Torchancen verwerten

Nun hat euer Stürmer hat den Ball und ist in Abschlussposition. Welche Attribute sorgen dafür, dass er das Spielgerät auch im Netz versenkt? Während bislang die Physis Trumpf war, hilft ihm aus dieser Kategorie jetzt nur noch die Balance weiter. Sie bestimmt, ob er den Ball aus vollem Lauf oder unter Gegnerdruck sauber spielen kann, oder vorher sein Gleichgewicht wiederfinden muss.

Selbsterklärend haben beim Abschluss die technischen Fähigkeiten wie Technik, Abschluss und Kopfballtechnik ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Je besser die Technik des Spielers, desto größer ist sein Portfolio an Schussvarianten: Pike, Innenrist, Außenrist, mit Effet geschlenzt, stumpf gedroschen und so weiter.

Welche Variante euer Goalgetter letzten Endes wählt, hängt von seinen mentalen Fähigkeiten ab: Die wichtigsten davon sind Entscheidungen und Nervenstärke. Letztere bestimmt, ob eure Torjäger auch dann einen kühlen Kopf bewahren, wenn sie den Atem des Innenverteidigers spüren oder sich ihnen der Torwart mit allem, was er hat, entgegenwirft.

Das Datencenter liefert die Zahlen zum Abschluss: Welcher Stürmer trifft am zuverlässigsten? kicker eSport

Hat sich euer Stürmer den Gegner vom Leib gehalten, seinen Körper vorteilhaft positioniert, die richtige Entscheidung getroffen und den perfekten Torschuss abgegeben, sollte der Ball im Netz zappeln. Wenn nicht die Attribute des gegnerischen Keepers etwas dagegen haben. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr.