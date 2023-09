Verstauchung und Außenbandriss setzen Irvine matt

Dem FC St. Pauli bleibt das Verletzungspech treu. Auch Kapitän Jackson Irvine muss eine Zwangspause einlegen, die Diagnose steht nun fest.

Es läuft sportlich noch nicht rund bei den Kiez-Kickern, und nun häuft sich auch das Verletzungspech.

Erst eine Partie hat der FC St. Pauli in der noch jungen Spielzeit gewonnen, zuletzt viermal nur unentschieden gespielt und insbesondere beim jüngsten 1:1 in Braunschweig den Dreier regelrecht weggeworfen. Noch schwerwiegender indes sind die Personalien, die den Klub seit dem letzten Spiel vor der Länderspielpause in Atem halten.

Scott Banks hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen und reißt langfristig ein Loch in die Personalplanungen. Der Flügelstürmer sollte das Angriffsspiel der Hamburger variabler machen, die ersten Ansätze des 21-Jährigen waren verheißungsvoll. Nun ist unklar, ob die Leihgabe von Crystal Palace überhaupt noch einmal für St. Pauli auflaufen wird.

Am Sonntag gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Chefcoach Fabian Hürzeler zudem auf Jackson Irvine verzichten. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie in den USA gegen Mexiko (2:2) ist St. Paulis Kapitän ohne Fremdeinwirkung umgeknickt, Australiens Nationaltrainer Graham Arnold verkündete umgehend: "Jackson wird für mehrere Wochen verletzt sein."

Riss des vorderen Außenbandes

Dies hat sich nun bewahrheitet. Irvine hat sich einen Riss des vorderen Außenbandes im rechten Fuß sowie eine Gelenkverstauchung zugezogen. Damit bestätigten die weiteren Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC St. Pauli die Erkenntnisse der Ärzte der australischen Nationalmannschaft, wie die Hanseaten am heutigen Donnerstag bekanntgaben.

"Auch wenn sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben, handelt es sich dennoch um eine schwerwiegende Verletzung, weil das Gelenk insgesamt stark in Mitleidenschaft gezogen wurde", wird Sportchef Andreas Bornemann auf der Vereinswebsite zitiert. "Jetzt geht es darum, Jackson möglichst schnell, aber vor allem nachhaltig wieder an das Team heranzuführen." Der Kapitän wird auch in den darauffolgenden Duellen mit den Bundesligaabsteigern FC Schalke 04 und Hertha BSC fehlen.