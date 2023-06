Verstärkung für die linke Außenbahn: Union an Jakobs interessiert

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist Union Berlin in Frankreich fündig geworden. Nach kicker-Informationen soll bald der ehemalige Kölner Ismail Jakobs die linke Seite der Eisernen bekleiden.

In Mittelfeldakteur Alex Kral (von Spartak Moskau, zuletzt an Schalke 04 ausgeliehen) und Angreifer Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen, zuletzt an den Karlsruher SC ausgeliehen) hat der 1. FC Union Berlin bisher für die nächste Saison zwei Zugänge verpflichtet. Bei der Suche nach weiteren Verstärkungen fahnden die Verantwortlichen des Tabellenvierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison unter anderem auch nach einem linken Außenverteidiger respektive einem Akteur, der im von Trainer Urs Fischer bevorzugten 3-3-2-2-System die linke Außenbahn komplett abdecken kann. Nachdem Niko Gießelmann (Vertrag läuft am 30. Juni aus) bei den Eisernen am letzten Spieltag verabschiedet wurde, steht derzeit in Jerome Roussillon nur ein Linksverteidiger im Kader.

Dessen künftiger Kollege könnte eventuell Ismail Jakobs werden. Nach kicker-Informationen hat Union Interesse an dem 23 Jahre alten Linksverteidiger und linken Mittelfeldakteur, der seit Sommer 2021 für AS Monaco spielt und beim Tabellensechsten der vergangenen Saison in der französischen Ligue 1 noch bis 2026 unter Vertrag steht. Jakobs, Nationalspieler des Senegal (sieben Einsätze bislang), wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und bestritt für die Geißböcke zwischen 2018 und 2021 insgesamt 47 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte. Für Monaco absolvierte Jakobs unter anderem 60 Partien in der Ligue 1, neun in der Europa League und fünf in der Champions-League-Qualifikation.