Verstärkung aus Holland: Bero im Anflug

Der VfL Bochum treibt seine Planungen weiter voran. Für das zentrale Mittelfeld holt der Bundesliga-14. einen alten Bekannten von Trainer Thomas Letsch.

Heute Abend ist Matus Bero noch in der EM-Qualifikation mit der Slowakei in Liechtenstein am Ball. Danach, davon ist auszugehen, wird er sich über seine Zukunft äußern. Die liegt nicht mehr bei Vitesse Arnhem, wo sich der Mittelfeldspieler bereits verabschiedet hat, sondern in Bochum.

In einem Abschiedsvideo sprach er schon vor Wochen bei Vitesse davon, er sei in Arnhem "als Persönlichkeit und als Fußballer gereift und sehr dankbar" für die Zeit bei Vitesse. Nun aber sei es "Zeit für den Schritt in eine der Top-Fünf-Ligen in Europa", um sich auch dort zu beweisen. Diesen Schritt vollzieht der slowakische Mittelfeldspieler nun mit seinem Wechsel nach Bochum.

Gute Verbindung zu Letsch

Der Deal ist bereits weit vorangetrieben, Bero wechselt ablösefrei und hat sich unter mehreren Interessenten offensichtlich für den VfL Bochum entschieden. Unter anderem natürlich wegen der Verbindung zum Trainer: Schon bei Vitesse war der Mittelfeldmann, am ehesten als Achter einzusetzen, unter Thomas Letsch eine wichtige Figur in der Eredivisie.

Der 27-Jährige, der fünf Jahre für Vitesse und vorher zwei Jahre für Trabzonspor spielte, gilt als idealer Box-to-Box-Spieler mit Tiefgang und einem gewissen Zug zum Tor. Gerade die mangelnde Torgefährlichkeit der Mittelfeldspieler war beim VfL Bochum in der abgelaufenen Saison unter anderem ein Thema.

Kwarteng soll eine Million Euro kosten

Die Verpflichtung des slowakischen Nationalspielers dürfte der VfL also demnächst verkünden; endgültige Klarheit wird es bald auch geben um Moritz Kwarteng, der vom 1. FC Magdeburg kommt. Für den vielseitigen Offensivmann, der zentral, aber auch am Flügel spielen kann, muss der VfL allerdings tief in die Tasche greifen. Die Rede ist von einer Ablösesumme von etwa einer Million Euro.

Am 5. Juli nimmt der VfL Bochum das Training wieder auf, vom 23. bis 30. Juli absolviert er sein Trainingslager in Südtirol.