Verrechnung oder Dembelé? Frankfurt wappnet sich für Kolo-Muani-Abgang

Randal Kolo Muani wird europaweit umgarnt. Sollte der Topscorer die Hessen verlassen, gibt es Medienberichten zufolge mehrere Optionen.

Beschlossene Sache ist ein Abgang von Randal Kolo Muani nicht. Doch nach übereinstimmenden Berichten wappnet sich Eintracht Frankfurt bereits für den Fall, dass der Topscorer der Bundesliga (14 Tore, 14 Assists) die SGE im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlässt. Dabei könnten verschiedene Konstellationen eine Rolle spielen.

Laut "Sky" soll sich die SGE besonders für Moussa Dembelé von Olympique Lyon interessieren. Der Vertrag des 26 Jahre alten Mittelstürmers, der in der laufenden Ligue-1-Saison auf drei Tore in 23 Einsätzen kommt, läuft im Sommer aus, er wäre somit ablösefrei zu haben - soll allerdings auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stehen. Dembelés Berater Mamadi Fofana bestätigte dem Sender gegenüber ein gegenseitiges Interesse. "Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde", wird er zitiert. "Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie."

Neben Lyon soll aber auch noch ein weiterer französischer Verein im Zentrum der Gedankenspiele rund um Kolo Muani stehen: Paris St. Germain. Der Hauptstadtklub will Kolo Muani, der aus dem gleichen Pariser Vorort stammt wie PSG-Angreifer Kylian Mbappé, offenbar gerne verpflichten. Wie die "Frankfurter Rundschau" nun berichtet, bastelt Sportvorstand Markus Krösche bereits an einem Deal mit dem französischen Meister.

Dabei soll auch ein Verrechnungsgeschäft im Bereich des Möglichen sein. Demnach könnte die SGE, die für Kolo Muani offenbar mehr als 100 Millionen Euro fordert, etwa 80 Millionen erhalten - und dafür Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu erhalten. Das PSG-Eigengewächs wird am Dienstag 18 Jahre alt, hat in der laufenden Saison aber bereits elf Ligaspiele absolviert und gilt als großes Talent.

Auch der Name Hugo Ekitike soll eine Rolle spielen. Den 20 Jahre alten Mittelstürmer hat PSG derzeit von Stade Reims ausgeliehen, verfügt aber "L'Equipe" zufolge über eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro. Denkbar wäre laut "FR", dass Paris den jungen Stürmer fest verpflichtet und ihn dann im Zuge eines Kolo-Muani-Deals nach Frankfurt ausleiht, das dann wiederum eine Kaufoption hätte.