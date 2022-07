Verletzung gegen Liverpool: Sörloth muss pausieren

RB Leipzig muss voraussichtlich eineinhalb Wochen auf Angreifer Alexander Sörloth (26) verzichten.

Den Rückkehrer setzt eine Prellung im linken Fuß außer Gefecht, wie die Sachsen am Freitagnachmittag mitteilten. Sörloth, dem RB-Coach Domenico Tedesco beim 0:5 gegen Liverpool eine Chance von Beginn an gegeben hatte, musste den Platz am Donnerstagabend bereits nach einer knappen halben Stunde angeschlagen verlassen. Für ihn kam André Silva ins Spiel, konnte dem der Leipziger aber auch nicht die nötige Durchschlagskraft verleihen.

Sörloth war in der vergangenen Saison an den spanischen Erstligisten Real Sociedad ausgeliehen gewesen. Für die Basken machte der 1,95 Meter große Stürmer insgesamt 32 La-Liga-Partien, in denen er vier Tore erzielte. Für Leipzig traf der 42-malige norwegische Nationalspieler (15 Treffer) bislang sechs Mal in 37 Pflichtspielen.

Im September 2020 war Sörloth mit der Empfehlung von 24 Toren aus 34 Ligaspielen von Trabzonspor nach Sachsen gewechselt.