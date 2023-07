Verletzter Beermann neuer Osnabrück-Kapitän - Wer übernimmt übergangsweise?

Der VfL Osnabrück hat mit Timo Beermann seinen Kapitän für die neue Saison ernannt, aufs Feld führen wird die Mannschaft in den kommenden Wochen jedoch jemand anders - wer, ist hingegen noch unklar.

"Wenn Timo fit ist, ist er mein Kapitän", hatte Osnabrücks Coach Tobias Schweinsteiger nach dem letzten Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln verlauten lassen. Entsprechend war es keine Überraschung, dass die Niedersachsen am Dienstagmittag bekanntgaben, dass der 32-Jährige das Kapitänsamt bekleiden wird. Dennoch bleibt die Frage zu klären, wer den Zweitliga-Aufsteiger am anstehenden ersten Spieltag gegen den Karlsruher SC auf das Feld führen wird - schließlich wird Beermann mit einem Knöchelbruch noch eine ganze Weile ausfallen.

Gyamfi Favorit auf das Übergangs-Amt

Wer es am Ende sein wird, wird Schweinsteiger "in den kommenden Tagen" mitteilen, so geht es aus der Mitteilung des VfL hervor. Einen heißen Kandidaten auf das Übergangs-Kapitänsamt gibt es jedoch bereits. Beim Test am Samstag gegen Viktoria Köln trug Maxwell Gyamfi die Binde, bereits im Testspiel gegen dem FC Emmen hatte er die Mannschaft auf den Rasen geführt.

Zumal gegen die Viktoria ein Großteil der Mannschaft über 90 Minuten spielte, bei der man davon ausgehen kann, dass sie auch beim Ligastart gegen den Karlsruher SC beginnen wird. Besonders die defensive Viererkette dürfte mit Bashkim Ajdini, Gyamfi, Niklas Wiemann und Florian Kleinhansl stehen.

Auch in den Mannschaftsrat hat es der 23-jährige Innenverteidiger geschafft. Neben Beermann wurde seitens der Mannschaft Gyamfi, Robert Tesche, Wiemann und Neuzugang Ajdini hineingewählt. Auch Tesche dürfte mit seiner ganzen Erfahrung entsprechend ein Kandidat sein. Nichtsdestotrotz scheint Gyamfi aus den Erkenntnissen der Vorbereitung die Nase vorn zu haben.