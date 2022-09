"Verleiht uns eine zusätzliche Note": Jahn leiht Vizinger aus

Jahn Regensburg legt in der Offensive nach und leiht Angreifer Dario Vizinger für eine Saison vom Wolfsberger AC aus Österreich aus.

Der 24-jährige Kroate Dario Vizinger kommt auf 65 Einsätze in der Admiral-Bundesliga (elf Tore, zehn Vorlagen). In der aktuellen Saison absolvierte der Stürmer fünf Punktspiele (ein Tor) und drei Partien in der Europa-Conference-League-Qualifikation. Nun geht er bis Saisonende auf Leihbasis für Regensburg auf Torejagd.

"Ich wollte eine neue Herausforderung in meiner Karriere und glaube, dass dieser Klub und diese Liga ein guter Schritt für mich sind", wird Vizinger auf der Jahn-Website zitiert.

"Wir haben uns schon längere Zeit mit Dario beschäftigt. Nun hat es geklappt und wir sind sehr glücklich darüber, weil er mit seiner Spielweise unserer Offensive eine zusätzliche Note verleiht. Er ist ein spielerischer, beweglicher Stürmer mit Drang zum Tor", sagt Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.