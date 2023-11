Verlässt Pronichev Erfurt im Winter schon wieder?

Erst im Sommer war Maximilian Pronichev vom österreichischen Zweitligisten SV Horn an den Steigerwald gewechselt. Nun könnte sich das Kapitel in Erfurt für den deutsch-russischen Offensivspieler schon wieder schließen. Wie Rot-Weiß Erfurt in einer Pressemitteilung bekanntgab, erteilte der Verein dem Spieler die Freigabe, sich einen neuen Verein zu suchen. Pronichev nimmt ab sofort auch nicht mehr am Mannschaftstraining teil. Der gebürtige Berliner sammelte im rot-weißen Trikot ein Tor und fünf Vorlagen in der Regionalliga Nordost.