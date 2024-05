Verlängerung um zwei Jahre: Nyland bleibt Sevilla treu

Im Sommer 2023 schloss sich Keeper Örjan Nyland nach einer Stippvisite in Leipzig dem FC Sevilla an. Bei den Andalusiern wurde er prompt Stammkraft und absolvierte bisher 23 Ligaspiele, denen noch zahlreiche weitere folgen sollen. Am Donnerstag verlängerte der 33-jährige Norweger sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre und band sich damit bis 2026 an die Blanquirrojos.