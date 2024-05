Verlängert Dynamo mit Top-Torjäger Kutschke?

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga hat es für Dynamo Dresden im zweiten Jahr in Folge bekanntlich hauchzart nicht funktioniert. Deshalb wird es im Dresdner Kader Veränderungen geben. Ob Stefan Kutsche Teil dieser ist, ist noch unklar. Der Vertrag des Top-Torjägers in Elbflorenz (14 Tore) läuft aus, die aktive Fanszene fordert seinen Verbleib mit Nachdruck. Findet sie im Verein Gehör?