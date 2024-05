Verl verpflichtet Frankfurts Otto

Fynn Otto steht ab der kommenden Saison bei Drittligist SC Verl unter Vertrag. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger kommt von der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt zum Drittligisten. In der laufenden Regionalliga-Saison absolvierte Otto 23 Spiele (zwei Tore). "Als Innenverteidiger zeigt Fynn ein exzellentes Aufbauspiel und beweist seine Stärke in den Zweikämpfen, sowohl am Boden als auch in der Luft", beschreibt der Sportliche Leiter Sebastian Lange den Neuzugang.