Verl bleibt trotz Vereinsrekord bescheiden: "Demut ist ganz wichtig"

Der SC Verl bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. Nach dem Sieg gegen Halle stehen die Ostwestfalen mittlerweile auf dem vierten Rang in der Tabelle der 3. Liga.

"Ende auf den Zaun", riefen die Verler Fans - und der Trainer folgte dem Ruf der Anhänger nach dem hart erkämpften, aber verdienten 3:2 gegen Halle. Auch wenn Alexander Ende auf dem Zaun eine Etage höher stand, ist ein Abheben nicht angesagt. "Ich brauche die Jungs nicht einzufangen", sagte der Trainer. Kapitän Mael Corboz blies ins gleiche Horn, er sprach von einer "schönen Momentaufnahme".

Die Ostwestfalen stellten mit dem siebten Spiel ohne Niederlage in Serie (fünf Siege, drei Unentschieden) einen neuen Vereinsrekord in der 3. Liga auf. Das 3:2 gegen Halle war zudem der dritte Sieg nacheinander.

"Wollen nicht durchdrehen"

Dabei sah es am Samstagnachmittag zunächst nicht nach einem Erfolgserlebnis für Verl aus. Nach nur vier Minuten traf Dominic Baumann zur frühen Gästeführung. Verl berappelte sich und kam per Elfmeter nach 18 Minuten zum Ausgleich durch Nicolas Sessa.

Wenig später drehte Torge Paetow die Partie für den SC und Oliver Batista Meier erhöhte noch vor dem Seitenwechsel - für den 22-Jährigen, der bereits zum vierten Mal in die kicker-Elf des 15. Spieltags der 3. Liga berufen wurde, der 16. Scorerpunkt der laufenden Saison. Noch vor der Pause kam Halle zwar zum Anschlusstreffer durch Enrique Lofolomo, konnte in einem weniger spektakulären zweiten Durchgang am Ende aber nichts mehr ausrichten, weshalb es beim 3:2 für die Hausherren blieb.

Dass Verl den frühen Rückstand verdauen und am Ende drehen konnte, war für Mael Corboz eine Sache der richtigen Einstellung. "Das war heute ein Mentalitätssieg. Wir nehmen das von Spiel zu Spiel mit und wollen nicht durchdrehen. Demut ist ganz wichtig", so der Verler Kapitän am Mikrofon von "MagentaSport" im Anschluss an die Partie.

Auch Trainer Ende lobte den Auftritt seiner Mannschaft: "Wir sind nach dem 0:1 überragend zurückgekommen." Einzig die Chancenverwertung bemängelte der 44-Jährige, der im Hinblick auf die kommenden Spiele optimistisch bleibt. "Wir haben gerade einen richtig guten Lauf und den wollen wir so lange wie es geht halten."

Verbandspokal vor der Brust - Nach der Länderspielpause wartet Mannheim

Der Fokus lag sogleich auf der Aufgabe im Verbandspokal am Mittwoch (19 Uhr) zu Hause gegen den früheren Bundesligisten und jetzigen Fünftligisten Wattenscheid 09. "Wir haben uns vor der Saison Ziele gesetzt. Und da gehört auch das Weiterkommen im Pokal dazu", sagte Abwehrchef Paetow, der nach seiner Performance gegen die Hallenser zum ersten Mal in die kicker-Elf des Spieltags berufen wurde.

Nach der Länderspielpause gastiert der SC bei Kellerkind Waldhof Mannheim, bevor es zum Kracher gegen Dynamo Dresden kommt. Spätestens dann wird klar sein, ob Verl im Kampf um die vorderen drei Plätze ein Wörtchen mitzureden hat.