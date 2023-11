Fallrückzieher-Assist und wieder Batista Meier: Verl surft weiter die Erfolgswelle

3. Liga - Highlights by MagentaSport 11.11.2023

5:04Die ersten 45 Minuten in Verl waren ein echtes Spektakel, es ging Hin und Her und so fielen fünf Treffer noch vor dem Pausentee. Im zweiten Abschnitt fielen dann zwar keine weiteren Tore, doch der HFC drückte auf den Ausgleich und sorgte für große Spannung.