Verhilft der Eintracht am 34. Spieltag eine Niederlage zur Champions League?

Gewinnt Borussia Dortmund die Champions League, könnte die Bundesliga sechs Startplätze für die Königsklasse erhalten. Davon könnte Eintracht Frankfurt profitieren - womöglich aber nur mit einer Niederlage am letzten Spieltag.

Dass die Eintracht in dieser Saison tatsächlich noch ein Auge auf die Champions-League-Plätze werfen darf, ist sicherlich nicht der eigenen Leistung zu verdanken. Doch es kommen einige Faktoren zusammen, die den eigentlich nicht mehr aufzuholenden Rückstand von 14 Punkten auf Platz 4 zur Nebensache werden lassen können.

Noch sind vier Spieltage in der Bundesliga zu absolvieren. Doch nach dem 3:1 von Eintracht Frankfurt über den FC Augsburg und dem 1:1 der Freiburger gegen Mainz lohnt sich ein kleiner Blick auf das Saisonfinale. Da die Eintracht als Tabellen-6. den Vorsprung auf Rang 7 wieder auf fünf Punkte ausgebaut hat, ist eine außergewöhnliche Konstellation am letzten Spieltag wieder wahrscheinlicher.

Dortmund muss die Champions League gewinnen

Die erste Voraussetzung ist: Borussia Dortmund setzt sich in den Halbfinalduellen der Champions League gegen Paris Saint-Germain durch und zieht ins Finale ein. Dann hätte die Bundesliga einen fünften Startplatz für die Königsklasse aufgrund des starken Abscheiden der deutschen Teams in den Europapokalwettbewerben dieser Saison sicher. Ein möglicher sechster Startplatz winkt bei einem Champions-League-Triumph des BVB unter der Bedingung, dass die schwarz-gelben in der Liga nur Fünfter werden.

Womöglich kann die Eintracht darauf direkten Einfluss nehmen - und durch eine Niederlage den möglichen Startplatz für die Königsklasse abstauben. Aber der Reihe nach: Sollten die Hessen am 34. Spieltag Platz 6 sicher haben und Dortmund und Leipzig sich nach wie vor um Platz 4 streiten, wird es spannend. Denn am letzten Spieltag steigt die Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Der BVB hat zugleich die vermutlich leichteste Aufgabe der Liga: ein Heimspiel gegen Darmstadt 98.

Es könnte interessant werden

Sollte Frankfurt gegen Leipzig punkten und damit dem BVB zu Platz 4 verhelfen, würde bei einem Dortmunder Erfolg in der Königsklasse der sechste Platz nicht für die Champions League berechtigen. Würde Leipzig hingegen durch einen Triumph in Frankfurt Platz 4 erreichen, wäre bei der Eintracht der Jubel über einen Champions-League-Sieg des BVB wohl fast genau so groß wie der in Dortmund.

Recht interessant könnte es werden, sollte die Eintracht selbst mindestens einen Punkt brauchen, um Platz 6 abzusichern, aber nicht gewinnen dürfen, damit Leipzig Vierter bleibt. Man stelle sich nur vor, wie dann die Schlussphase der Partie aussieht, läge die Eintracht 1:0 in Führung ...