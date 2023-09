Verfahren gegen Paderborn-Coach Kwasniok eingestellt

Die spanischen Behörden haben das Verfahren gegen Lukas Kwasniok vollumfänglich eingestellt. Gegen Paderborns Trainer wird weder eine Anklage erhoben noch ein Geldstrafe verhängt.

Gegen Ende der vergangenen Saison war Kwasniok bei einem Kurztrip nach Mallorca im Ferienort Cala Rajada in einen Zwischenfall verwickelt worden, infolgedessen er von einem Zimmermädchen des sexuellen Übergriffs beschuldigt worden war. Der 42-Jährige war daraufhin kurzfristig von der Polizei festgesetzt, nach kurzer Zeit aber auf freien Fuß gesetzt worden.

Kwasniok Opfer falscher Anschuldigungen

Da die spanischen Behörden wegen der Anschuldigungen aber ermittelten, verzichtete Kwasniok aus freien Stücken auf seine Teilnahme am finalen Spiel der Saison 2022/23 gegen den 1. FC Nürnberg (0:1.). Kwasniok hatte die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten, auch der SCP stützte seinen Trainer. Beide können sich nun durch die Einstellung des Verfahrens bestätigt fühlen. Kwasniok war im vergangenen Frühsommer das Opfer falscher Anschuldigungen.

"Wir freuen uns sehr über diese eindeutige Entscheidung der spanischen Justiz", kommentierte Präsident Thomas Sagel den Freispruch. "Nach unseren Erkenntnissen war es ohnehin sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer Anklage kommt. Deshalb haben wir auch die Zusammenarbeit mit Lukas Kwasniok aufrechterhalten. Nun besteht Klarheit für alle Beteiligten und wir können uns wieder voll auf die sportlichen Belange konzentrieren."

Kwasniok bezeichnet Einstellung des Verfahrens als "folgerichtig"

Auch Kwasniok selbst zeigte sich zufrieden: "Ich habe von Beginn an betont, dass ich nichts Rechtswidriges getan habe und die gegen mich erhobenen Anschuldigungen haltlos sind", sagte der 42-Jährige. "Insofern ist die jetzige Einstellung des Verfahrens folgerichtig." Kwasniok dankte dem SCP für die Unterstützung in dieser schweren Zeit, namentlich Sagel und den Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. "In diesen Dank beziehe ich auch mein Trainerteam, meine Mannschaft und die Mitarbeiter im sportlichen Bereich ein", schloss Kwasniok.