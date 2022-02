Verbleib von Ingvartsen in Mainz steht so gut wie fest

Rechtzeitig vor der Partie bei seinem Ex-Verein meldet sich Marcus Ingvartsen auch als Torschütze von Mainz 05 zurück. In diesem Sommer wird er die Zelte bei Union Berlin wohl endgültig abbrechen.

"Reinzukommen und das Spiel zu entscheiden war überragend und ein großartiges Gefühl", blickt Ingvartsen auf sein Tor zum 3:2 gegen Bayer Leverkusen zurück. Es ist sein drittes Saisontor, das zweite gelang ihm in der Hinrunde gegen Union Berlin, wohin die Nullfünfer nun am 24. Spieltag reisen. Offiziell ist Ingvartsen nur von Union ausgeliehen, bei Klassenerhalt von Mainz greift nach kicker-Informationen eine Kaufpflicht und der Ligaverbleib ist mit 34 Punkten so gut wie sicher.

Ingvartsen: "Es war mein Plan, über die Leihe hinaus zu bleiben"

"Es war von Anfang an mein Plan, über die Leihe hinaus zu bleiben, weil ich wieder als Stürmer statt wie bei Union als Mittelfeldspieler auflaufen wollte", sagt der 26 Jahre alte Däne. Dieser geht nun in Erfüllung. In Berlin wollen Ingvartsen und Co. an die gegen Leverkusen gezeigten Leistungen anknüpfen, wo sie deutlich mehr "Kampfgeist, Ballbesitz und Einstellung" auf den Platz gebracht haben als in den Spielen zuvor. Das "positive Gesamtgefühl", wie Ingvartsen "das Momentum" beschreibt, will der Offensivspieler nutzen, um endlich die Mainzer Auswärtsmisere zu beenden. Beim bislang letzten Auswärtsspiel in Freiburg hatten die Mainzer bereits deutliche Fortschritte gezeigt.

In der Hinrunde hatte sich die Mainzer Nummer 11 mit hartnäckigen Adduktorenproblemen herumgeplagt. Lange Zeit fehlte ihm die Form für die intensive Mainzer Spielweise. In den ersten vier Spielen 2022 stand er nicht im Kader und arbeitete intensiv an seiner Fitness. "Ich fühle mich sehr gut und es wird Schritt für Schritt besser", sagt Ingvartsen.