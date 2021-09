Variabler Abwehrspieler: Schalke bindet Matriciani bis 2024

Der FC Schalke 04 hat Henning Matriciani mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet. Der 21-Jährige spielt seit 2020 für Königsblau und schaffte nun den Sprung von der U 23 zu den Profis.

Der Abwehrspieler, der alle Positionen in der letzten Reihe bekleiden kann, gehörte bereits seit einigen Wochen zum Profi-Kader der Schalker. Seinen Stationen bei Arminia Bielefeld und seinem Heimatverein, dem SV Lippstadt 08, folgte der Wechsel in die U 23 der Knappen.

Insgesamt kommt er auf 51 Regionalligaspiele, 34 davon für S04. Bereits in der vergangenen Saison feierte der 21-Jährige sein Debüt im deutschen Oberhaus: Beim 4:3-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am 33. Spieltag stand er in seiner bisher einzigen Bundesligapartie 23 Minuten auf dem Feld. In der aktuellen Zweitliga-Spielzeit kam der Abwehrspieler gegen Paderborn und Rostock spät von der Bank und sammelte die ersten beiden Einsätze in Liga 2.

Schröder: Matriciani hat sich "Vertrag verdient"

Sportdirektor Rouven Schröder erklärte, dass "Henning in den vergangenen Wochen gezeigt hat, dass er bereit ist, für sein Ziel hart zu arbeiten. Dadurch hat er sich seinen neuen Vertrag verdient."

Auch der Spieler selbst äußerte sich zur Vertragsunterschrift und seinem weiteren Weg auf Schalke: "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich heute einen Lizenzspielervertrag unterschrieben habe. Ich möchte den Verantwortlichen für ihr Vertrauen danken."

Der junge Akteur könnte am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weitere Minuten sammeln, wenn Schalke den FC Ingolstadt empfängt.