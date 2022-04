VAR Zwayer über Wechsel-Wirrwarr: "Tatsächlich eine Verkettung"

Felix Zwayer (40) war an dem Wechsel-Wirrwarr in Freiburg am Samstagnachmittag in seiner Funktion als VAR unmittelbar beteiligt. Am Abend äußerte sich der FIFA-Referee im Rahmen seines Besuchs im ZDF-Sportstudio.

Er fungierte am Samstag als VAR: Felix Zwayer. imago images