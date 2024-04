Van der Poel nicht zu schlagen: Weltmeister triumphiert erneut bei Paris-Roubaix

Mathieu van der Poel hat die 121. Ausgabe des berüchtigten Klassikers Paris-Roubaix gewonnen und damit seinen Vorjahrestriumph wiederholt.

Mathieu van der Poel setzte sich auf der Pavé d'Orchies ab und feierte bei Paris-Roubaix seinen zweiten Solo-Sieg in Folge. Getty Images

Wer soll ihn schlagen? Und vor allem auf diesem Terrain? Mathieu van der Poel fährt zum zweiten Mal in Folge bei Paris-Roubaix in einer eigenen Liga und feierte bei der 121. Ausgabe des wohl berühmtesten und berüchtigtsten Klassikers seinen zweiten Sieg in Folge. Diesen machte er mit einer für ihn typischen Attacke fest.

Im Sektor 13, der mit drei Sternen ausgezeichneten, 1,7 Kilometer langen Pavé d'Orchies, trat van der Poel an. Der Niederländer ließ seine Mitstreiter aus der Führungsgruppe wie Amateure stehen und fuhr auf der Kopfsteinpflasterpassage schnell einen Vorsprung heraus. Sekunden um Sekunden legte der Weltmeister zwischen sich und den Verfolgern, keiner konnte das Tempo van der Poels auch nur annähernd mitgehen.

Zweite Solo-Fahrt zum Triumph

Van der Poel hielt das Tempo hoch, überstand alle noch anstehenden Kopfsteinpflasterpassagen ohne Schaden, und holte sich nach einer mehr als 60 Kilometer langen Solofahrt in 5:26,01 Stunden seinen zweiten Pflasterstein. Damit führte er seiner sowieso schon glanzvollen Karriere ein weiteres absolutes Highlight hinzu.

Im Vorfeld der 121. Ausgabe stand die Sicherheit der Fahrer im Mittelpunkt. Bei der Baskenland-Rundfahrt hatte es mehrere schwere Stürze gegeben, von denen auch die Tour-Favoriten Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel betroffen waren. Bereits kurz vor Ostern hatte es Wout van Aert bei Quer durch Flandern erwischt.

Wegen der angekündigten schlechten Witterungsbedingungen hatten die Veranstalter von Paris-Roubaix im Vorfeld beschlossen, vor der berüchtigten Kopfsteinpflasterpassage im Wald von Arenberg eine Schikane einzubauen, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Diese Maßnahme stieß aber auch auf Kritik innerhalb des Fahrerlagers. Letztendlich war das Wetter am Sonntag besser als vorhergesagt, der Großteil der Strecke war trocken, schwere Stürze blieben aus.