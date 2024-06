Live | Tour de France 2024 | Heute: 29.06.2024 12:40 | 1. Etappe

Die Ausreißaktion von Mattéo Vercher ist beendet und er wird vom Peloton, das von EF Education angeführt wird, geschluckt. Somit befinden sich acht Fahrer in der Führungsgruppe und mit 4:35 Minuten Abstand folgt das Feld. Rund 3:30 Minuten später kommt die Gruppe um Mark Cavendish.

Cavendish verliert weiter an Zeit

Um die Bergpunkte an der zweiten Kategorie gibt es einen Sprint. Jon Izaguirre (Cofidis) sichert sich die fünf Zähler. Zweiter wird Valentin Madouas (Groupama - FDJ), der drei Punkte einheimst. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) wird Dritter und den letzten Punkt holt sich Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL).

48.

Cavendish muss reißen lassen

Mark Cavendish, der in diesem Jahr seinen 35. Etappensieg bei der Tour de France feiern möchte, muss bereits am ersten Berg des Tages reißen lassen. Er fällt aus dem Peloton und hat bereits 20 Sekunden Rückstand auf das Hauptfeld. Sofort werden ihm drei Teamkollegen an seine Seite gestellt, sodass er immerhin nicht alleine unterwegs ist.