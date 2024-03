Valentini hängt beim FCN noch ein Jahr dran

Der 1. FC Nürnberg setzt über diese Saison hinaus auf die Dienste von Enrico Valentini (35). Der Routinier verlängert seinen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Enrico Valentini und der 1. FC Nürnberg haben sich auf eine nochmalige Vertragsverlängerung geeinigt, das Arbeitspapier des 35-Jährigen gilt nun bis zum 30. Juni 2025. Cristian Fiel hatte die Ausdehnung von Valentinis Kontrakt jüngst angedeutet. Der FCN-Coach hatte die Wichtigkeit des beim Club ausgebildeten Deutsch-Italieners betont und konstatiert, dass sich die Frage nach einer Kabine ohne Valentini nicht stelle.

Auch Sportdirektor Olaf Rebbe erklärte in der Pressemitteilung, dass der Club-Kapitän "den Verein wie kein Zweiter" kenne. Valentini sei deshalb "auch für unsere jungen Spieler ein Vorbild und wichtig für die Chemie im Team", so der 45-Jährige, der anfügte: "In seinen bisherigen Spielen in dieser Spielzeit hat er zudem gezeigt, dass er weiterhin zu guten Leistungen im Stande ist."

In insgesamt 14 Partien kam der Rechtsverteidiger in dieser Saison bislang zum Einsatz, beim 0:2 gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende stand er in der Startelf. Valentini sehe es derweil als "selbstverständlich" an, die Fußballschuhe "ein weiteres Jahr für meinen Club zu schnüren", da er sich "weiterhin fit" fühle und sein Körper ihm "keine Signale" sende, "dass es mit meiner Karriere zu Ende geht." Wie der Zweitligist mitteilte, soll der neue Vertrag auf "stark leistungsbezogenen Konditionen" basieren.

In der Jugend beim FCN ausgebildet

Mit der Vertragsverlängerung geht Valentini bei den Franken ab der kommenden Saison insgesamt in sein 24. Jahr. Er durchlief beim Altmeister ab 1994 alle Jugendmannschaften und blieb zunächst bis 2010 beim Club, wechselte dann zum VfR Aalen und vier Jahre später zum Karlsruher SC (2014 bis 2017), ehe es den gebürtigen Nürnberger in die Heimat zurückzog.

Der Rechtsverteidiger, der zu Beginn seiner Profi-Karriere auch im linken offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, ehe er beim KSC in die Abwehr rückte, übernahm beim Club als Nachfolger von Hanno Behrens zu Beginn der Saison 2020/21 die Kapitänsbinde. Vor der Saison 2022/23 stellte er sein Amt beim neunmaligen Deutschen Meister allerdings zur Verfügung, ehe er im Sommer 2023 von Fiel wieder zum Mannschaftskapitän bei den Franken bestimmt wurde.